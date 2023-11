La Giornata contro la violenza sulle donne e non solo: l’almanacco del 25 novembre

Tante giornate internazionali e anniversari da ricordare, ecco l'almanacco del 25esimo giorno di novembre.

Il 25 novembre è il 329º giorno del calendario gregoriano e mancano 36 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco di oggi con santo del giorno, anniversari, ricorrenze ed eventi da ricordare.

Cosa si celebra il 25 novembre: santo e giornate internazionali

Il 25 novembre la Chiesa Cattolica ricorda Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire, patrona degli studenti di Teologia e protettrice delle giovani sarte definite “Caterinette”. In diverse parti d’Italia si festeggia questa santa, compreso nel piccolo paese etneo di San Pietro Clarenza di cui è patrona.

Diverse le Giornate internazionali da ricordare oggi. La prima è senza dubbio la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un giorno per ricordare le vittime di femminicidio e di violenza fisica e psicologica ma anche per promuovere l’uguaglianza di genere. Infine, in Suriname si celebra la Festa dell’indipendenza (dai Paesi Bassi), ottenuta il 25 novembre 1975, ed è festa nazionale anche in Bosnia-Erzegovina.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 25 novembre, che oggi festeggiano il loro compleanno. Tra loro: Francesca Fagnani, giornalista italiana; Andrea Lucchetta, campione di pallavolo; Anna Maria Baccaro, attrice e conduttrice televisiva italiana; Mark Frost, regista, scrittore e sceneggiatore statunitense; Roberto Pidone, allenatore di calcio e ex calciatore italiano; Daniel Esposito, pentatleta australiano; Tim Armstrong, cantante e chitarrista statunitense; Jesto, rapper italiano; Rye Rye, cantante, rapper e attrice statunitense; Luca Tremolada, calciatore italiano.

Ci sono poi alcuni anniversari di nascita da ricordare, come quello di Giorgio Faletti, artista e scrittore italiano, o quello di Papa Giovanni XXIII. Il 25 novembre del 1915, invece, era nato il dittatore cileno Augusto Pinochet. Ricorrono anche gli anniversari di morte di Fidel Castro, rivoluzionario cubano, e quello dell’ex calciatore Diego Armando Maradona.

Accadde oggi, 25 novembre

L’almanacco del giorno si conclude con una serie di anniversari da ricordare.

1120: La “Nave Bianca” affonda nella Manica. Tra le vittime anche William Adelin, figlio di Enrico I d’Inghilterra.

1343: Forte terremoto e tsunami a Napoli, evento naturale descritto nelle Epistulae Familiares V da Francesco Petrarca.

1491: Inizia l’Assedio di Granada, ultima roccaforte degli arabi di Spagna.

1510: Una flotta portoghese capitanata dal conquistatore Afonso di Albuquerque assalta e conquista l’isola di Goa. Sarà una colonia portoghese per ben 451 anni e fungerà da zona strategica per il commercio con la Cina.

1783: Dopo la Guerra d’Indipendenza americana, gli inglesi lasciano definitivamente la terra precedentemente conquistata.

1795: Terza spartizione della Polonia. Il re Stanislao II Augusto Poniatowski viene esiliato in Russia.

1915: Albert Einstein annota sul suo taccuino la formula che racchiude il destino ultimo dell’universo. Si tratta delle famose equazioni di campo.

1918: La Voivodina (oggi in Serbia) entra a far parte del Regno di Jugoslavia.

1947: La Nuova Zelanda ratifica lo Statuto di Westminster.

1958: Il 25 novembre il Sudan francese ottiene l’autonomia.

1973: Colpo di Stato militare in Grecia: il generale Ioannides depone il presidente Papadopoulos.

1975: Il Suriname ottiene l’indipendenza dai Paesi Bassi.

1984: 36 dei più noti musicisti pop britannici e irlandesi si riuniscono in uno studio di Notting Hill come Band Aid per registrare la canzone “Do They Know It’s Christmas?”. L’obiettivo è raccogliere denaro per rivolvere il dramma della carestia in Etiopia.

1992: L’Assemblea federale della Cecoslovacchia vota a favore della separazione del Paese in Repubblica Ceca e Slovacchia dal 1° gennaio 1993.

1999: Le Nazioni Unite istituiscono la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni 25 novembre.

2016: Muore Fidel Castro.

2020: Muore il celebre calciatore Diego Armando Maradona.

