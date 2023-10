Il 3 ottobre si ricordano le vittime dell’immigrazione: l’almanacco del giorno

Dal santo del giorno agli anniversari e ai compleanni: ecco l'almanacco del 3 ottobre.

Il 3 ottobre è il 276º giorno del calendario gregoriano e mancano solo 89 giorni alla fine dell’anno. La Chiesa cattolica celebra Santa Candida e San Gerardo di Brogne. Ecco l’almanacco con santo del giorno, oroscopo, giornate internazionali e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 3 ottobre: santo del giorno e giornate internazionali

Il 3 ottobre si ricorda Santa vergine Candida, martire dei primi secoli cristiani, forse condannata per aver seppellito un altro martire: San Pimenio.

A livello mondiale si celebra la Giornata mondiale dell’habitat. In Italia, invece, il 3 ottobre è la Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione: si tratta di un giorno dedicato al ricordo delle vittime del tragico naufragio di Lampedusa del 2013.

Inoltre, è festa anche in Germania e in Corea del Sud: i due Paesi celebrano rispettivamente la Giornata dell’unità tedesca e il Giorno della fondazione nazionale.

Compleanni e ricorrenze

Diversi i nati del 3 ottobre. Tra i VIP e i personaggi noti che celebrano il compleanno nel terzo giorno del mese ci sono: Vittorio Colao, manager italiano; Stefano De Martino, ex concorrente di “Amici” e volto televisivo noto; Zlatan Ibrahimović, celebre calciatore svedese e attaccante del Milan; Maurizio Lupi, politico italiano; Karima Moual, giornalista italiana di origini marocchine; Clive Owen, attore britannico; Carmen Russo, ballerina; Gwen Stefani, nota cantante e stilista statunitense; Denis Villeneuve, regista canadese.

In questo stesso giorno si ricorda anche la morte di San Francesco d’Assisi, ma i festeggiamenti in suo onore si terranno il 4 ottobre.

Tra i personaggi celebri non più in vita che avrebbero festeggiato il compleanno il 3 ottobre ci sono: lo scrittore francese Alain-Fournier, il poeta Louis Aragon, l’attrice Eleonora Duse, il poeta russo Sergei Yesenin, il magistrato antimafia Rosario Livatino, il pugile Sandro Mazzinghi, il chitarrista statunitense Stevie Vaughan e lo scrittore e sceneggiatore Gore Vidal.

Accadde oggi, 3 ottobre

1226: Muore Giovanni di Pietro Bernardone, cioè San Francesco d’Assisi, fondatore dell’Ordine dei Frati Minori (1209).

1839: Inaugurazione della prima linea ferroviaria italiana. Si trattava della Napoli – Portici.

1866: Italia e Austria firmano il Trattato di Vienna, che pone fine alla Terza guerra d’indipendenza.

1929: Il re Alessandro I proclama il Regno di Jugoslavia.

1932: L’Iraq ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

1935: Le truppe italiane invadono e conquistano l’Etiopia.

1952: Primi test dell’arma nucleare nel Regno Unito.

1990: Riunificazione delle due Germanie dopo la Guerra Fredda.

1993: In Somalia, nell’ambito dell’Operazione Restore Hope (condotta dagli USA), inizia la battaglia di Mogadiscio.

2009: Nasce il Consiglio turco.

2013: Un tragico naufragio a Lampedusa provoca la morte di 368 persone.

2017: Gli scienziati Rainer Weiss, Kip Thorne e Barry Barish vincono il Premio Nobel per la fisica per aver fondato il progetto LIGO per la ricerca sulle onde gravitazionali.

