Il 31 marzo è la Giornata del backup: santo, ricorrenze e anniversari

Santo del giorno, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Il 31 marzo è il 90º giorno del calendario gregoriano e mancano 275 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, compleanni e anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 31 marzo

La Chiesa Cattolica nella giornata del 31 marzo celebra San Beniamino Martire, quindi le persone che portano questo nome festeggiano il proprio onomastico.

Nello stesso giorno si celebra la Giornata mondiale del backup, introdotta dal 2011 per rendere consapevoli gli utenti del web di questa pratica per salvare i file. Una pratica importantissima, specialmente al giorno d’oggi, in una realtà in cui tutto si fa online e attraverso i dispositivi elettronici. A Malta, inoltre, si celebra il Freedom Day, che ricorda l’anniversario di chiusura dell’ultima base navale britannica nel Paese nel 1979.

Compleanni e anniversari

Sono diversi in nati del 31 marzo, che nell’ultimo giorno del terzo mese dell’anno festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Maurizio de Giovanni, scrittore italiano; Isabella Fogliazza, attrice italiana meglio nota come Isabella Ferrari; Anna Finocchiaro, politica siciliana; Jacopo Fo, scrittore, regista e attivista italiano; Albert Gore Junior, conosciuto come Al Gore, politico statunitense e premio Nobel per la pace nel 2007; Antonio Ingroia, politico ed ex magistrato palermitano; Maurizio Lastrico, attore e comico italiano; Georg Listing, musicista tedesco (bassista dei Tokio Hotel); Ewan McGregor, attore e regista scozzese; Dario Mora, in arte Lele, agente dello spettacolo italiano; Carlo Rubbia, fisico italiano e premio Nobel; Christopher Walken, attore statunitense; Angus McKinnon Young, chitarrista statunitense degli AC/DC.

Anniversari di nascita 31 marzo

Johann Sebastian Bach, compositore tedesco;

Robert Bunsen, chimico tedesco;

René Descartes, filosofo e matematico conosciuto come Cartesio;

Octavio Paz, poeta e scrittore messicano, premio Nobel.

Anniversari di morte 31 marzo

Charlotte Brontë, scrittrice inglese;

John Constable, pittore inglese;

Luciana Giussani, fumettista italiana;

Isaac Newton, fisico e matematico inglese;

James Cleveland Owens, chiamato Jesse, atleta statunitense;

Alberto Sughi, pittore italiano.

Accadde oggi, 31 marzo

1492 – I re di Spagna Isabella di Castiglia e Ferdinando II d’Aragona firmano il decreto di espulsione degli ebrei dai loro regni.

1889 – Inaugurazione della celebre Torre Eiffel a Parigi;

1909 – Viene impostato lo scafo della R.M.S. Titanic.

1917 – Gli Stati Uniti pagano 25 milioni di dollari alla Danimarca per l’acquisto delle Isole Vergini Americane.

1931 – Un tragico terremoto a Managua (Nicaragua) provoca circa 2mila vittime.

1935 – Inaugurazione della Città universitaria di Roma.

1949 – Karl Abarth fonda la Società automobilistica Abarth & C. Nel 31 marzo dello stesso anno, Terranova diventa una provincia canadese.

1986 – Esplosione in volo di un Boeing 727 messicano nei pressi di Città del Messico: 166 le vittime.

1995 – L’Airbus A310–324 si schianta vicino a Bucarest: muiono tutti i 60 passeggeri a bordo.

2005 – Strage nel distretto di Baixada Fluminense in Brasile.

2009 – Benjamin Netanyahu inizia il suo secondo mandato come premier d’Israele (dopo il primo tra il 1996 e il 1999).

Immagine di repertorio