Almanacco 4 aprile, dall’assassinio di Martin Luther King alla nascita della NATO

Santo, anniversari, ricorrenze, compleanni e curiosità del giorno 4 aprile.

Il 4 aprile è il 94º giorno del calendario gregoriano e mancano 271 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, anniversari, ricorrenze, compleanni e curiosità.

Cosa si celebra il 4 aprile

La Chiesa Cattolica – nella giornata del 4 aprile – ricorda San Isidoro Vescovo, patrono di Siviglia (e perfino di Internet), ma anche protettore di programmatori e studenti. Nella stessa giornata, i fedeli ricordano anche la morte di Sant’Ambrogio.

Ricorre anche la Giornata Internazionale per l’azione contro le mine e gli ordigni bellici inesplosi, istituita dall’Onu nel 2005. Inoltre, in alcuni Paesi del mondo è festa: a Hong Kong e Taiwan è la Giornata dei Bambini, in Lesotho è la Giornata degli eoi e, infine, in Senegal si celebra la Festa dell’indipendenza dalla Francia (ottenuta nel 1960).

Compleanni e anniversari

Sono tanti i nati del 4 aprile che celebrano in questa giornata primaverile il proprio compleanno. Tra loro: Serena Autieri, attrice e conduttrice TV italiana; Loris Capirossi, campione di motociclismo italiano; Francesco De Gregori, cantautore italiano; Robert John Ford Downey Junior, attore statunitense; Joaquín Guzmán, conosciuto come El Chapo, trafficante di droga messicano; Marco Giallini, attore italiano; Heathcliff Ledger, attore australiano; Fiorella Mannoia, cantante italiana; Irene Pivetti, ex politica e presentatrice italiana; Hugo Weaving, attore britannico naturalizzato australiano.

Il 4 aprile ricorre anche un “compleanno” particolare, quello della NATO: la storia dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, un’alleanza militare intergovernativa, va avanti dal 1949.

Anniversari di nascita

Marguerite Duras, scrittrice e regista francese;

Isidore Lucien Ducasse (Conte di Lautreamont), poeta francese;

Marcello Marchesi, comico, giornalista e regista italiano;

Mazzino Montinari, filosofo italiano;

Cesare Segre, filologo e critico letterario italiano;

Gary Moore, chitarrista britannico.

Anniversari di morte

Karl Friedrich Benz, ingegnere tedesco e inventore dell’automobile;

Tommaso Buscetta, celebre pentito di mafia;

Martin Luther King, pastore e attivista per i diritti civili degli afroamericani;

André Michelin, imprenditore e inventore francese.

Accadde oggi, 4 aprile: gli anniversari

1268 – Trattato di pace bizantino-veneziano: Venezia prende il dominio su Creta, Peloponneso, Eubea e sui porti della Tracia, ma al tempo stesso si impegna a non supportare la flotta di re di Sicilia Carlo I d’Angiò in caso di guerra contro Costantinopoli.

1581 – Francis Drake, primo inglese a completare la circumnavigazione del globo, ottiene il titolo di baronetto.

1818 – Il Congresso adotta la nuova bandiera degli Stati Uniti.

1850 – Nasce la città di Los Angeles, in California.

1905 – Il 4 aprile un disastroso terremoto in India uccide circa 19mila persone.

1949 – Nasce la NATO.

1964 – I Beatles ottengono una “vittoria” musicale storica: occupano tutti i primi 5 posti della Billboard Singles Chart degli USA con i loro brani.

1968 – Il 4 aprile Martin Luther King Jr viene ucciso a Memphis dopo anni di lotta per i diritti civili della popolazione afroamericana.

1973 – A New York viene inaugurato il World Trade Center.

1980 – Per la prima volta 40 fedeli vengono confessati nella Basilica di San Pietro a Roma. Il papa era Giovanni Paolo II.

1984 – Ronald Reagan, presidente degli USA, lancia un appello per mettere al bando a livello internazionale le armi chimiche.

2013 – Crollo di un tempio a Thane, in India: oltre 70 le vittime.

2017 – Attacco chimico con bombe di gas sarin durante la guerra civile siriana. Oltre un centinaio i morti, molti anche bambini.

