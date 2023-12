Almanacco del giorno, lunedì 4 dicembre 2023: dalla sonda Mars Pathfinder al 3° referendum della storia repubblicana italiana

Santo, compleanni, ricorrenze, anniversari da ricordare: ecco l'almanacco del giorno del 3 dicembre di QdS.

Il 4 dicembre è il 338º giorno del calendario gregoriano (il 339º negli anni bisestili). Mancano 27 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

I santi di oggi 4 dicembre

San Giovanni Damasceno, sacerdote e dottore della Chiesa

Santa Ada, badessa

Sant’Annone II di Colonia, vescovo

Sant’Apro di Vienne, eremita

Santa Barbara, vergine e martire

San Bernardo degli Uberti, vescovo

San Cristiano, vescovo

Sant’Eraclio di Alessandria, vescovo

San Felice di Bologna, vescovo

San Giovanni Calabria, sacerdote, fondatore dei Poveri servi e delle Povere serve della Divina Provvidenza

San Giovanni il Taumaturgo, vescovo

San Melezio di Sebastopoli, vescovo

Sant’Osmundo di Salisbury, vescovo

Santi Raimondo di San Vittore e Guglielmo di San Leonardo, martiri mercedari

San Sigiranno (o Cirano), abate nel Berry

San Sola di Husen, eremita

Beato Adolph Kolping, sacerdote

Beato Giovanni Hara Mondo, terziario francescano, martire

Beato Girolamo De Angelis, martire

Beato Guido da Selvena, religioso

Beato Pier Pettinaio, terziario francescano

Beato Simone Yempo, martire nel Giappone

Accadde oggi

63 a.C. – Marco Tullio Cicerone pronuncia la Quarta Catilinaria

771 – Muore re Carlomanno I, fratello del futuro imperatore Carlo Magno, dopo appena due anni di regno

1110 – Prima crociata: i crociati conquistano Sidone

1532 – La Sacra Sindone viene gravemente danneggiata da un incendio

1563 A Carini viene uccisa la baronessa Laura Lanza

Chiusura ufficiale del Concilio di Trento (aperto il 13 dicembre 1545) dopo 25 sessioni

1619 – Trentotto coloni della parrocchia di Berkeley, in Inghilterra, sbarcano in Virginia e rendono grazie a Dio (questa data è considerata il primo Giorno del ringraziamento)

1642 – Il cardinale Mazzarino diventa principale ministro di Stato francese

1674 – Padre Jacques Marquette fonda una missione sulle rive del Lago Michigan (la missione diverrà in seguito la città di Chicago)

1783 – Alla Fraunces Tavern di New York, il generale George Washington dà l’addio formale ai suoi ufficiali

1791 – Viene pubblicato il primo numero del The Observer

1829 – Di fronte ad una feroce opposizione il Lord britannico William Bentinck introduce un regolamento che dichiara che tutti coloro i quali incoraggiano il suttee in India sono colpevoli di omicidio colposo

1864 – Guerra di secessione americana: a Waynesboro (Georgia), le forze del generale unionista Judson Kilpatrick impediscono ai confederati guidati dal generale Joseph Wheeler di interferire con la campagna di William T. Sherman tesa a distruggere un’ampia fetta del Sud, nella sua marcia verso il Golfo del Messico (le truppe dell’Unione comunque soffriranno perdite tre volte superiori ai confederati)

1875 – Il noto politico newyorchese Boss Tweed fugge di prigione e scappa a Cuba e da lì in Spagna

1911 – Guerra italo-turca: le truppe italiane sconfiggono quelle turche nella battaglia di Ain Zara.

1918 – Woodrow Wilson si reca a Versailles per i negoziati di pace della prima guerra mondiale, diventando il primo presidente statunitense a recarsi in Europa mentre è in carica

1939 – Seconda guerra mondiale: la HMS Nelson (28) viene colpita da una mina (lanciata dal sottomarino tedesco U-31) vicino alle coste scozzesi e viene mandata in riparazione fino all’agosto 1940

1942 – Olocausto: a Varsavia, due donne cristiane, Zofia Kossak Szczucka e Wanda Filipowicz, rischiano la vita fondando il Consiglio per l’assistenza degli ebrei

1943 Fine della Grande depressione negli USA: con le cifre della disoccupazione che calano rapidamente a causa delle assunzioni collegate alla seconda guerra mondiale, il presidente Franklin D. Roosevelt chiude la Works Progress Administration

Seconda guerra mondiale: il capo della resistenza jugoslava Maresciallo Tito, proclama un governo provvisorio democratico in esilio della Jugoslavia

1945 – Con un voto di 65 a 7, il Senato degli Stati Uniti approva la partecipazione degli USA alle Nazioni Unite

1958 – Il Dahomey (l’odierno Benin) diventa una nazione auto-governata all’interno della Comunità francese

1965 – Viene lanciata la sonda Gemini 7, con a bordo Frank Borman e James A. Lovell

1967 – Guerra del Vietnam: forze statunitensi e sudcoreane ingaggiano i Viet Cong nel Delta del Mekong

1968 – Viene fondato il quotidiano Avvenire dalla fusione di due giornali cattolici italiani

1969 – I membri delle Pantere Nere, Fred Hampton e Mark Clark, vengono uccisi nel sonno durante un’incursione compiuta da 14 poliziotti di Chicago

1976 – Jean-Bédel Bokassa, presidente della Repubblica Centrafricana, si incorona imperatore Bokassa I dell’Impero Centrafricano

1978 – La sonda Pioneer Venus entra in orbita attorno a Venere

1980 – In seguito alla morte del batterista John Bonham, avvenuta il 25 settembre, i Led Zeppelin annunciano lo scioglimento del gruppo

1981 – Il Sudafrica concede l’indipendenza all'”homeland” del Ciskei (riconosciuta solo dal Sudafrica)

1982 – La Repubblica Popolare Cinese adotta la sua costituzione

1991 – Il giornalista Terry Anderson viene liberato dopo sette anni di prigionia a Beirut

La compagnia aerea Pan American World Airways cessa di operare dopo 64 anni di servizio

1992 – Il presidente statunitense George H. W. Bush invia 28.000 soldati in Somalia

1993 – Si conclude una tregua tra il governo dell’Angola e i ribelli dell’UNITA

Muore Frank Zappa, compositore e chitarrista americano.

1996 – Viene lanciata la sonda Mars Pathfinder

2008 – Per la prima volta nella sua storia, la Banca centrale europea taglia il tasso di sconto dello 0,75%: il presidente Jean-Claude Trichet commenta: «È una situazione eccezionale»

2016 – In Italia si tiene il terzo referendum costituzionale della storia repubblicana

Nati

Edith Louisa Cavell è stata un’infermiera britannica, ricordata per aver aiutato, nel corso della prima guerra mondiale, soldati di ambo le fazioni in Belgio nonché per aver favorito la fuga di circa 200 soldati alleati dal Paese. Fu giustiziata dai tedeschi proprio per le sue azioni. Notevoli le reazioni di protesta a livello internazionale. Diviene un elemento chiave della propaganda di guerra britannica (4 dicembre 1865);

Gae Aulenti, pseudonimo di Gaetana Emilia Aulenti, è stata una designer e architetto italiana, particolarmente dedita all’allestimento e al restauro architettonico ma ha anche operato su numerose piazze (4 dicembre 1927);

Jeffrey Leon Bridges è un attore, produttore cinematografico e musicista statunitense (4 dicembre 1949);

Marisa Tomei è un’attrice statunitense di origini italiane (4 dicembre 1964);

