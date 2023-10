Almanacco 5 ottobre: santo del giorno e Giornata degli insegnanti

Almanacco del giorno del 5 ottobre: si celebrano Santa Maria Faustina Kowalska e la Giornata mondiale degli insegnanti.

Il 5 ottobre è il 278º giorno del calendario gregoriano (il 279º negli anni bisestili) e mancano 87 giorni alla fine dell’anno. Ecco l’almanacco con santo del giorno, ricorrenze e anniversari.

Cosa si celebra il 5 ottobre

Il santo del giorno è Santa Maria Faustina Kowalska, conterranea di Papa Giovanni Paolo II.

In più, il 5 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti, un momento per commemorare le organizzazioni di docenti in tutto il mondo e il ruolo degli insegnanti nella formazione delle giovani generazioni.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 5 ottobre, che celebrano il loro compleanno in questa giornata. Tra loro: Federico Lauri, personaggio televisivo e parrucchiere noto come “Federico Fashion Style”; Brian Johnson, cantante degli AC/DC; Nir Lavi, modello israeliano; Guy Edward Pearce, attore australiano; Kate Elizabeth Winslet, attrice inglese.

Anniversari di nascita

Denis Diderot, filosofo francese;

Franco Franchi, attore;

Raymond Albert Kroc – meglio conosciuto come Ray Kroc -, imprenditore e fondatore di McDonald’s;

Luigi Sabani, presentatore e imitatore;

Alberto Sughi, pittore italiano.

Anniversari di morte

Steve Jobs, informatico statunitense e fondatore di Apple.

Accadde oggi, 5 ottobre

869 – Si tiene il Concilio di Costantinopoli IV.

1550 – In Cile viene fondata la città di Concepción.

1582 – Questo giorno non esiste nel calendario gregoriano: per riallineare il calendario alle stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati

1690 – Nasce l’Accademia dell’Arcadia a Roma.

1750 – A Milano si rappresenta la prima de “Il teatro comico” di Carlo Goldoni.

1864 – Il 5 ottobre Calcutta viene quasi completamente distrutta da un ciclone che provoca 60.000 morti.

1944 – In Francia per la prima volta è concesso il voto alle donne.

1954 – Italia, Jugoslavia, Regno Unito e Stati Uniti d’America firmano il Memorandum di Londra; il 26 ottobre Trieste torna all’Italia.

1973 – Firma della Convenzione europea sui brevetti.

1999 – Il 5 ottobre il disastro ferroviario di Ladbroke Grove in Inghilterra provoca 31 morti.

2014 – Un grave incidente colpisce il pilota Jules Bianchi durante il GP del Giappone. Morirà dopo nove mesi di coma.

