Il 5 settembre è la Giornata internazionale della Carità: l’almanacco del giorno

Il 5 settembre è il 248º giorno del calendario gregoriano. Ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari, compleanni, ricorrenze, oroscopo e date da ricordare.

Cosa si celebra il 5 settembre: santo del giorno e giornate internazionali

Oggi, lunedì 5 settembre, la Chiesa Cattolica ricorda Santa Teresa di Calcutta, Nobel per la pace e fondatrice delle Missionarie della Carità, canonizzata da Papa Francesco. Tuttavia, è anche il giorno in cui si ricordano anche i santi Aconzio, Nonno, Ercolano e Taurino, martiri di Porto.

Il 5 settembre, inoltre, si celebrano la Giornata internazionale della Carità e la Giornata Mondiale d’azione per l’Amazzonia contro la deforestazione. In Danimarca è il Giorno della Bandiera, dedicato alla commemorazione dei caduti in missioni internazionali.

Compleanni e ricorrenze

Sono diversi i nati del 5 settembre, che festeggiano il compleanno oggi. Tra loro: Werner Herzog, regista tedesco; Paolo Jannacci, musicista e compositore; Michael Keaton, attore statunitense il cui vero nome è Michael John Douglas; George Lazenby, attore australiano; Leonardo Nascimento de Araújo, allenatore ed ex calciatore; Marianna Madia, politica italiana; Gregorio Paltrinieri, atleta; Raquel Welch, attrice.

Si ricordano in questo giorno anche i compleanni di: Tommaso Campanella, celebre filosofo; Goffredo Mameli, patriota e poeta italiano; Freddie Mercury, celebre cantante e lead vocalist dei Queen. Celebrava il compleanno il 5 settembre anche lo storico re francese Luigi XIV.

Accadde oggi, 5 settembre

1622: Richelieu diventa cardinale. A nominarlo tale, durante il regno di Luigi XIII, fu papa Gregorio XV.

1638: Nasce Luigi XIV di Borbone, noto come il Re Sole.

1774: Si tiene a Philadelphia il primo Congresso continentale, organo deliberativo delle Tredici colonie britanniche del Nord America.

1800: Dopo la vittoria della flotta inglese, Malta diventa protettorato inglese.

1839: In Cina scoppia la celebre Guerra dell’Oppio.

1886: Askeleton Canyon, in Arizona, si arrende “il più indomito dei capi indiani”. Si tratta di Geronimo, capo Apache che per più di 30 anni lottò contro l’esercito americano.

1905: Il Trattato di Portsmouth (New Hampshire) conclude formalmente la guerra russo-giapponese.

1914: Nell’almanacco del giorno si ricorda anche la Prima battaglia della Marna, evento importante della Grande Guerra. Vinsero le forze anglo-francesi.

1932: Al posto dell’antica colonia francese dell’Alto Volta, poi ristabilito durante la Seconda Guerra Mondiale, nascono: Sudan francese, Costa d’Avorio e Colonia del Niger.

1944: Si costituisce il 5 settembre l’unione doganale di Belgio, Lussemburgo e Olanda (Benelux).

1960: Léopold Sédar Senghor viene eletto primo presidente della Repubblica del Senegal.

1972: Il gruppo terroristico palestinese “Settembre Nero” prende in ostaggio 11 atleti israeliani durante i Giochi olimpici di Monaco.

1978: Iniziano gli incontri a Camp David. Presenti il presidente egiziano Anwar al-Sadat, il primo ministro israeliano Menachem Begin e l’allora presidente USA Jimmy Carter.

1998: Nasce Google, destinato a diventare il motore di ricerca più famoso e usato al mondo.

2002: Un’auto-bomba uccide 30 persone a Kabul, Afghanistan. Pare che si sia trattato di un tentativo di assassinare il presidente afgano Hamid Karzai.