Almanacco del 6 luglio, si ricorda Santa Maria Goretti: ecco chi era

Ecco la storia del santo del giorno del 6 luglio e tutte le altre curiosità e gli anniversari della giornata.

Il 6 luglio è il 187º giorno del calendario gregoriano e mancano 178 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santo, ricorrenze, anniversari e compleanni da tenere a mente.

Cosa si celebra il 6 luglio

Il santo del giorno del 6 luglio è Santa Maria Goretti. La sua triste storia si conclude ad appena 11 anni, quando Maria Goretti fu vittima di omicidio a seguito di un tentativo di stupro da parte di Alessandro Serenelli.

In Comore e Malawi è festa nazionale per ricordare l’indipendenza (raggiunta rispettivamente nel 1975 e nel 1964), mentre in Lituania è il Giorno dello Stato. Sempre il 6 luglio in Kazakistan si celebra la Festa della Capitale. Infine due curiosità: negli Stati Uniti, a due giorni dall’Independence Day, si “festeggia” il pollo fritto, mentre in Spagna c’è la Festa di San Firmino a Pamplona (che dura fino al 14 luglio).

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 6 luglio, che in questa giornata festeggiano il loro compleanno. Tra loro: 50 Cent, nome d’arte del rapper Curtis James Jackson III; Gabriele Albertini, politico e imprenditore; Italo Bocchino, politico italiano; George Walker Bush, 43esimo presidente USA; Cristina D’Avena, cantante nota per essere la voce delle più belle sigle dei cartoni animati italiane; Luigi Di Maio, politico italiano ed ex ministro; Max Gazzè, cantautore e musicista; Tessa Gelisio, conduttrice TV italiana; Eva Green, attrice francese; Tenzin Gyatso, Dalai Lama; Geoffrey Rush, attore australiano; Michael Sylvester Enzio Stallone, attore statunitense meglio noto semplicemente come “Sylvester Stallone”.

Anniversari di nascita

Frida Kahlo, pittrice messicana e grande artista;

Fernande Grudet, nota gestrice di bordelli francese meglio nota come Madame Claude.

Anniversari di morte

Ludovico Ariosto, celebre poeta italiano;

Louis Armstrong, musicista jazz statunitense;

James Caan, attore statunitense;

William Cuthbert Faulkner, scrittore statunitense, premio Nobel;

Santa Maria Goretti, che la Chiesa Cattolica ricorda il 6 luglio;

Goffredo Mameli, patriota e poeta italiano, a cui dobbiamo il testo dell’Inno nazionale;

Henry-René-Albert-Guy de Maupassant, scrittore francese;

Tommaso Moro, umanista e santo inglese;

Ennio Morricone, compositore italiano.

Accadde oggi, 6 luglio: gli anniversari

969 – Fondazione della città del Cairo;

1415 – Muore bruciato sul rogo il riformatore religioso Jan Hus, per questo in Repubblica Ceca il 6 luglio si celebra un giorno a lui dedicato.

1483 – Riccardo III diventa re d’Inghilterra.

1785 – Il dollaro viene adottato come unica moneta negli USA.

1885 – Louis Paste testa il vaccino contro la rabbia su un paziente di nome Joseph Meister. L’esperimento ha successo.

1942 – Anne Frank, vittima della Shoah, si trasferisce con la famiglia in un rifugio segreto ad Amsterdam per evitare di essere presa dai nazisti.

1945 – Il 6 luglio avviene l’Eccidio di Schio: i partigiani uccidono 54 fascisti.

1957 – Primo incontro tra John Lennon e Paul McCartney.

1964 – Il Malawi dichiara l’indipendenza dal Regno Unito; due anni dopo, sempre il 6 luglio, diventerà una Repubblica.

1988 – Esplosione nella piattaforma di trivellazione Piper Alpha, nel Mare del Nord: muoiono 167 lavoratori.

1998 – Inaugurazione dell’aeroporto internazionale di Hong Kong.

2016 – Debutto del gioco per smartphone Pokémon GO.