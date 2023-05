Almanacco 8 maggio, si celebra la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Santo, giornate internazionali, anniversari e compleanni, curiosità e ricorrenze del 8 maggio.

L’8 maggio è il 128° giorno del calendario gregoriano, mancano 237 giorni alla finde dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santi, compleanni, ricorrenze e anniversari.

Cosa si celebra l’8 maggio

Si celebra oggi, 8 maggio, in occasione della nascita del fondatore Henry Durant, la giornata dedicata all’associazione. Obiettivo, tra gli altri, anche quello di riconoscere l’importante sforzo dei volontari, a livello globale, in prima linea nella lotta alla pandemia quanto nella guerra in Ucraina.

I santi del giorno sono:

San Vittore il Moro (Martire)

Sant’Agazio (Acacio, Soldato e Martire)

San Desiderato di Bourges (Vescovo)

San Gibriano

San Metrone (Venerato a Verona)

San Wirone (Wiro, Vescovo missionario)

Sant’Elladio di Auxerre (Vescovo)

Sant’Ida (Ita, Monaca a Nivelles)

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 8 maggio,

Anniversari di nascita

Enrique Iglesias – cantante, attore, produttore discografico spagnolo ( 8 maggio 1975)

– cantante, attore, produttore discografico spagnolo ( 8 maggio 1975) Tony Sperandeo – attore italiano ( 8 maggio 1953)

– attore italiano ( 8 maggio 1953) Darren Hayes – cantautore australiano ( 8 maggio 1972)

– cantautore australiano ( 8 maggio 1972) Cristina Comencini – regista, sceneggiatrice, drammaturga e scrittrice italiana ( 8 maggio 1956).

Accadde oggi, 8 maggio

I Beatles pubblicano il loro dodicesimo e ultimo album, Let it be, la NASA lancia nello Spazio la sonda Mariner 8, in Costa Rica viene eletta la prima presidente donna del paese.

1222 – L’undicenne Enrico VII viene incoronato re di Germania ad Aquisgrana dall’arcivescovo Engelberto di Berg, suo tutore

1429 – Guerra dei cent’anno: Giovanna d’Arco, alla testa delle armate francesi, pone fine all’assedio di Orlèans, liberando la città dall’esercito inglese e segnando il passaggio dalla terza alla quarta fase della guerra

1527 – Sebastiano Caboto inizia la navigazione del fiume Paranà. E’ il primo europeo a farlo

1721 – Michelangelo Conti è eletto Papa dal Conclave del 1721 e prende il nome di Innocenzo XIII.

1974 – Il Regime del Terrore ghigliottina in un solo giorno 28 fermiers généraux, tra cui il chimico Antoine Lavoisier

1877 – La squadra guidata dall’archeologo tedesco Ernst Curtius, durante una campagna di scavi a Olimpia, riporta alla luce l’Hermes con Dioniso di Prassitele dall’Heraion

1933 – Mohandas Gandhi inizia un digiuno di 21 giorni per protestare contro l’oppressione britannica in India

1943 – Seconda guerra mondiale: quasi alla fine della campagna di Tunisia, la 334a Divisione di fanteria dell’esercito tedesco è costretta ad arrendersi all’avanzata alleata presso Capo Bon

1970 – I Beatles pubblicano il loro dodicesimo e ultimo album, Let it Be

1971 – La NASA lancia la sonda Mariner 8, il cui scopo è di raggiungere l’orbita di Marte ma che cade nell’oceano Atlantico

2010 – In Costa Rica Laura Chinchilla Miranda presta giuramento come Presidente della Repubblica, diventando la prima donna a ricoprire tale carica nel paese.

Immagine di repertorio