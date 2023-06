Almanacco di oggi, 12 giugno: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 12 giugno è il 163º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 12 giugno è il 163º giorno del calendario gregoriano (il 164º negli anni bisestili). Mancano 202 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 12 giugno: santo del giorno e giornate mondiali

Il 12 giugno si venera Sant’Onofrio, eremita.

Le Nazioni Unite hanno proclamato il 12 giugno del 2002 la Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Anna Frank, muore Leo Buscaglia

Nati

Sandro Penna è stato un poeta italiano. Inizia a scrivere poesia sul finire degli anni Venti del Novecento e nel 1929 conosce Umberto Saba a Roma e poi negli anni molti altri intellettuali come Carlo Emilio Gadda, Cesare Pavese e Pier Paolo Pasolini (12 giugno 1906);

Margherita Hack è stata un’astrofisica, divulgatrice scientifica e attivista italiana (12 giugno 1922);

George Herbert Walker Bush è stato un politico, diplomatico e imprenditore statunitense, 41º presidente degli Stati Uniti d’America dal 1989 al 1993 e 43º vicepresidente degli Stati Uniti d’America dal 1981 al 1989 sotto il presidente Ronald Reagan (12 giugno 1924);

Annelies Marie Frank, detta Anne chiamata Anna Frank in italiano, è stata una giovane ebrea tedesca, divenuta un simbolo della Shoah per il suo diario, scritto nel periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti, e per la sua tragica morte nel campo di concentramento di Bergen-Belsen (12 giugno 1929);

Nino Formicola, all’anagrafe Antonino Valentino Formicola, è un comico, cabarettista e attore italiano, noto anche come Gaspare del duo comico Zuzzurro e Gaspare (12 giugno 1953);

Gabriele Cirilli è un comico, cabarettista, attore, umorista e scrittore italiano (12 giugno 1967);

Francesco Renga, all’anagrafe Pierfrancesco Renga, è un cantautore italiano (12 giugno 1968);

Adriana Lima è una supermodella e attrice brasiliana (12 giugno 1981);

Chiara Appendino è una politica e dirigente sportiva italiana, sindaca di Torino e della sua città metropolitana dal 2016 al 2021. A partire dal 2 ottobre 2020 è vicepresidente della Federazione Italiana Tennis. Alle elezioni politiche del 25 settembre 2022 viene eletta Deputata della Repubblica Italiana (12 giugno 1984).

Scomparsi oggi

1936 – Bruno Misefari conosciuto anche con lo pseudonimo anagrammatico Furio Sbarnemi è stato un anarchico, filosofo, poeta e ingegnere italiano.

1936 – Karl Kraus è stato uno scrittore, giornalista, aforista, umorista, saggista, commediografo, poeta e autore satirico austriaco.

1998 – Felice Leonardo Buscaglia, detto Leo, è stato un docente e scrittore statunitense.

2003 – Eldred Gregory Peck è stato un attore statunitense.

Accadde oggi, 12 giugno

1099 – I comandanti crociati visitano il Monte degli Ulivi, dove incontrano un eremita, che li incita a portare l’assalto a Gerusalemme.

1418 – Guerra civile tra Armagnacchi e Borgognoni. A Parigi esplode una sollevazione che causò la morte di circa 1.600 Armagnacchi, tra i quali vi erano parecchie donne e il connestabile Bernardo VII d’Armagnac.

1442 – Alfonso V d’Aragona viene incoronato re di Napoli.

1550 – Helsinki, la capitale della Finlandia, viene fondata dal re Gustavo I di Svezia.

1665 – L’Inghilterra installa un governo municipale a New York.

1839 – Come vuole la leggenda, Abner Doubleday inventa il gioco del baseball. Comunque, sono emerse prove che indicano che il gioco era praticato prima del 1800.

1849 – La maschera antigas viene brevettata da L.P. Haslett.

1859 – Con la ritirata delle truppe austriache e la partenza del Legato pontificio, a Bologna finisce lo Stato della Chiesa

1859 – All’indomani della fuga del duca, cessa il governo estense nei territori di Modena e Reggio Emilia.

1942 – Anna Frank riceve un diario come regalo per il suo tredicesimo compleanno.

1964 – Il Sudafrica condanna Nelson Mandela all’ergastolo.

1965 – I Rolling Stones lanciano la celebre canzone (I Can’t Get No) Satisfaction.

1967 – A Milano vengono scacciati via ben 1.392 “barboni” e il loro accampamento abusivo viene disinfestato e distrutto.

1967 – La sonda Venera 4 viene lanciata e diventa la prima sonda spaziale a entrare nell’atmosfera di un altro pianeta e a restituire dei dati.

1967 – Le leggi statali che vietano i matrimoni misti, vengono dichiarate incostituzionali dalla Corte suprema degli Stati Uniti.

1971 – Gli Emirati Arabi Uniti aderiscono alla Lega araba.

1982 – 750.000 persone manifestano contro le armi nucleari, nel Central Park di New York. Jackson Browne, James Taylor, Bruce Springsteen, e Linda Ronstadt sono presenti.

1992 – In una lettera al Senato statunitense, il presidente russo Boris Yeltsin dichiara che nei primi anni cinquanta l’Unione Sovietica aveva abbattuto nove aerei americani e trattenuto 12 sopravvissuti.

1994 – Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman vengono assassinati nella casa di lei a Los Angeles, California. O. J. Simpson verrà in seguito scagionato degli omicidi, ma ritenuto responsabile in una causa civile.

1996 – A Filadelfia, un gruppo di giudici federali blocca la legge contro l’indecenza su Internet. I giudici sostengono che il Communications Decency Act del 1996 violerebbe i diritti alla libertà di parola degli adulti

1996 – A Marge Schott, presidente della squadra di baseball dei Cincinnati Reds viene impedito di esercitare pubblicamente la sua carica per le sue continue espressioni a favore di Adolf Hitler e per i suoi commenti dispregiativi contro neri, ebrei e gay.

1998 – La Compaq Computer paga 9 miliardi di dollari per l’acquisto della Digital Equipment Corporation, nella più grande acquisizione del settore high-tech.

1999 – La forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite (KFOR), a guida NATO, entra nella provincia del Kosovo nella Repubblica Federale di Jugoslavia.

2010 – Città del Messico, bande di narcotrafficanti provocano scontri causando la morte di 77 persone, l’episodio viene considerato una mattanza dall’opinione pubblica.

2015 – Esce nelle sale Jurassic World.

2016 – Una Strage in un locale gay di Orlando, rivendicata dall’ISIS, provoca 50 morti e 53 feriti.

2018 – Il presidente statunitense Donald Trump ed il leader nordcoreano Kim Jong-un si incontrano a Singapore per lavorare a una completa denuclearizzazione della Corea del Nord.