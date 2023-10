Almanacco di oggi, 2 ottobre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 2 ottobre è il 275º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 2 ottobre è il 275º giorno del calendario gregoriano (il 276º negli anni bisestili). Mancano 90 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 2 ottobre: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa venera Santi Angeli Custodi.

Il 2 ottobre è la Giornata internazionale della Nonviolenza.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Gandhi, muore Squinzi

Nati

Carlo Borromeo, universalmente noto come San Carlo, è stato un cardinale e arcivescovo cattolico italiano, venerato come santo dalla Chiesa cattolica (2 ottobre 1538);

Carlo Alberto di Savoia-Carignano è stato Re di Sardegna dal 27 aprile 1831 al 23 marzo 1849 (2 ottobre 1798);

Nino Bixio, all’anagrafe Gerolamo Bixio è stato un rivoluzionario, generale e politico italiano, tra le più note figure storiche legate al Risorgimento italiano (2 ottobre 1821);

Mohāndās Karamchand Gāndhī, comunemente noto con l’appellativo onorifico di Mahatma è stato un politico, filosofo e avvocato indiano (2 ottobre 1869);

Groucho Marx, pseudonimo di Julius Henry Marx, è stato un attore, comico, scrittore e conduttore televisivo statunitense (2 ottobre 1890);

Henry Graham Greene è stato uno scrittore, drammaturgo, sceneggiatore, agente segreto e critico letterario britannico (2 ottobre 1904);

Enrique Omar Sívori è stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo argentino naturalizzato italiano (2 ottobre 1935);

Antonio Di Pietro è un avvocato, ex magistrato ed ex politico italiano (2 ottobre 1950);

Sting, pseudonimo di Gordon Matthew Thomas Sumner, è un cantautore, polistrumentista e attore britannico, che ha esordito come bassista e frontman dei Police, per poi intraprendere una carriera solista di successo (2 ottobre 1951);

Romina Francesca Power è una cantante, attrice e personaggio televisivo statunitense naturalizzata italiana (2 ottobre 1951);

Massimo Gramellini è un giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano, editorialista del Corriere della Sera (2 ottobre 1960);.

Ivan Zaytsev è un pallavolista italiano, opposto della Lube (2 ottobre 1988).

Scomparsi oggi

1892 – Joseph Ernest Renan è stato un filosofo, filologo, storico delle religioni e scrittore francese.

1968 – Henri-Robert-Marcel Duchamp è stato un pittore, scultore e scacchista francese naturalizzato statunitense nel 1955.

1973 – Paavo Johannes Nurmi è stato un mezzofondista e siepista finlandese, vincitore di nove medaglie d’oro olimpiche e tre d’argento tra il 1920 e il 1928.

2019 – Giorgio Squinzi è stato un imprenditore, chimico e dirigente sportivo italiano, amministratore unico di Mapei, azienda fondata dal padre Rodolfo nel 1937.

Accadde oggi, 2 ottobre

829 – Teofilo viene incoronato imperatore di Bisanzio.

1187 – Assedio di Gerusalemme: Saladino cattura Gerusalemme dopo 88 anni di regno crociato.

1535 – Jacques Cartier scopre Montréal (Québec).

1780 – Guerra d’indipendenza americana: la spia britannica John André viene impiccata dalle forze americane.

1835 – Inizia la Rivoluzione texana: battaglia di Gonzales. I soldati messicani tentano di disarmare la popolazione di Gonzales (Texas), ma incontrano una forte resistenza da parte di una milizia assemblata in tutta fretta.

1836 – Charles Darwin fa ritorno a Falmouth, Inghilterra, a bordo della HMS Beagle dopo un viaggio durato 5 anni in cui ha raccolto dati che userà in seguito per sviluppare la sua Teoria dell’evoluzione.

1864 – Guerra di secessione americana: prima battaglia di Saltville. Le forze dell’Unione attaccano Saltville, ma vengono sconfitte dai Confederati.

1870 – Plebiscito per l’annessione di Roma al Regno d’Italia, dopo la Presa di Roma.

1889 – A Washington, si apre la prima conferenza degli Stati americani.

1900 – Ribellione dei Boxer: il Corpo di spedizione Italiano comandato dal colonnello Vincenzo Garioni cattura dai Boxer i forti di Shan hai kwan, Pei Ta Ho e Shu Kwan Tao, situati lungo la ferrovia da Tientsin alla Manciuria.

1919 – Il presidente statunitense Woodrow Wilson viene colpito da un attacco cardiaco che lo lascia parzialmente paralizzato.

1924 – Il Protocollo di Ginevra viene adottato come metodo per rafforzare la Società delle Nazioni.

1925 – William Taynton è il primo uomo a comparire in televisione.

1928 – Fondazione dell’Opus Dei da parte di Josemaría Escrivá de Balaguer.

1937 – Nella Repubblica Dominicana ha inizio il Massacro degli haitiani.

1941 – Seconda guerra mondiale: Operazione Tifone. La Germania avvia un’offensiva totale contro Mosca.

1944 – Olocausto: le truppe naziste pongono fine alla Rivolta di Varsavia.

1950 – La striscia Peanuts di Charles M. Schulz viene pubblicata per la prima volta, su sette quotidiani statunitensi.

1955 – Il computer ENIAC viene disattivato.

1958 – La Guinea dichiara l’indipendenza dalla Francia.

1959 – Il primo episodio di Ai confini della realtà viene mandato in onda negli USA.

1967 – Thurgood Marshall presta giuramento come primo giudice afroamericano della Corte suprema degli Stati Uniti.

1968 – Una pacifica dimostrazione studentesca a Città del Messico finisce nel Massacro di Tlatelolco.

1996 – Gli Emendamenti dell’Electronic Freedom of Information Act vengono firmati dal presidente statunitense Bill Clinton.

2001 – Grounding della Swissair: gli aerei della compagnia di bandiera svizzera restano a terra a causa dell’assenza di liquidità a fronte della richiesta di pagamenti in contanti da parte dei fornitori.

2001 – Negli Stati Uniti d’America viene trasmessa la prima puntata della sitcom Scrubs.

2004 – Le Samoa Americane entrano nel North American Numbering Plan.2009 – A Messina e nei dintorni, a causa di nubifragi, una grossa frana danneggia gravemente Giampilieri Superiore e Scaletta Zanclea provocando 35 morti.