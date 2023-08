Almanacco di oggi, 20 agosto: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 20 agosto è il 232º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 20 agosto è il 232º giorno del calendario gregoriano (il 233º negli anni bisestili). Mancano 133 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 20 agosto: santo del giorno e giornate mondiali

Il 20 agosto si venera San Samuele, giudice e profeta d’Israele.

Ricorre il 20 agosto la Giornata mondiale della zanzara, promossa per ricordare l’importanza della lotta alla malaria e alle malattie trasmesse da vettori.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nascono le gemelle Kessler, muore Jerry Lewis

Nati

Howard Phillips Lovecraft, spesso citato come H.P. Lovecraft, è stato uno scrittore, poeta, critico letterario e saggista statunitense, riconosciuto tra i maggiori scrittori di letteratura horror insieme con Edgar Allan Poe e considerato da molti uno dei precursori della fantascienza angloamericana (20 agosto 1890);

Salvatore Quasimodo è stato un poeta e traduttore italiano, esponente di rilievo dell’ermetismo (20 agosto 1901);

Giorgio Albertazzi è stato un attore e regista teatrale italiano (20 agosto 1923);

Carla Fracci, all’anagrafe Carolina Fracci, è stata una ballerina italiana (20 agosto 1936);

Alice ed Ellen Kessler, note anche come le Gemelle Kessler, sono un duo artistico tedesco, che ha avuto grande notorietà in Italia a partire dagli anni sessanta (20 agosto 1936);

Robert Anthony Plant è un cantautore, musicista e compositore britannico (20 agosto 1948);

Paolo Celata è un giornalista italiano (20 agosto 1965);

Paolo Genovese è un regista, sceneggiatore e scrittore italiano (20 agosto 1966);

Enrico Letta è un politico italiano, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014 e, dal 14 marzo 2021 al 12 marzo 2023, segretario del Partito Democratico (20 agosto 1966);

Rosa Brescia, detta Rossella, è una ballerina, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, modella e attrice italiana (20 agosto 1971);

Amy Lou Adams è un’attrice statunitense (20 agosto 1974);

Eleonora Daniele è una giornalista, conduttrice televisiva ed ex attrice italiana (20 agosto 1976);

Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, è una cantante e personaggio televisivo italiana (20 agosto 1982);

Andrew Russell Garfield Hillman è un attore britannico con cittadinanza statunitense (20 agosto 1983);

Raige, pseudonimo di Alex Andrea Vella, è un rapper italiano, conosciuto per essere un componente degli OneMic insieme al fratello minore Ensi e a Rayden (20 agosto 1983).

Scomparsi oggi

1799 – Eleonora de Fonseca Pimentel è stata una patriota, politica, giornalista e poetessa italiana, una delle figure più rilevanti della breve esperienza della Repubblica Napoletana del 1799.

1823 – Papa Pio VII, in latino: Pius PP. VII, al secolo Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, è stato il 251º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica dall’anno 1800 alla morte; apparteneva all’ordine benedettino.

1854 – Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling è stato un filosofo tedesco, uno dei tre grandi esponenti dell’idealismo tedesco, storicamente collocato tra Johann Gottlieb Fichte, suo mentore nei primi anni, e Georg Wilhelm Friedrich Hegel, suo amico all’università e poi rivale.

1914 – Pio X è stato il 257º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica dal 4 agosto 1903 fino alla sua morte.

1995 – Hugo Pratt, nome d’arte di Ugo Eugenio Prat, è stato un fumettista, disegnatore e scrittore italiano.

2013 – Elmore John Leonard Jr. è stato uno scrittore, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense.

2017 – Jerry Lewis, pseudonimo di Joseph Levitch, è stato un comico, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e cantante, nonché autore, produttore e conduttore televisivo, filantropo statunitense di origini russe.

Accadde oggi, 20 agosto

479 a.C. – La battaglia di Platea pone fine all’invasione persiana della Grecia, Mardonio viene messo in fuga da Pausania, il comandante spartano dell’esercito greco.

636 – Battaglia dello Yarmuk: le truppe arabe guidate da Khālid ibn al-Walīd dopo una sanguinosa battaglia sconfiggono l’esercito bizantino di Eraclio I.

917 – Battaglia di Anchialo: lo zar Simeone I il Grande invade la Tracia e scaccia i bizantini.

1372 – Stipula del Trattato di Avignone tra Federico IV di Sicilia e Giovanna I di Napoli, atto finale delle guerre del Vespro.

1794 – Battaglia di Fallen Timbers: truppe americane costringono una confederazione di guerrieri Shawnee, Mingo, Delaware, Wyandot, Miami, Odawa, Chippewa e Potawatomi ad una fuga disorganizzata.

1804 – Spedizione di Lewis e Clark: i “corpi di scoperta”, il cui scopo era di esplorare la Louisiana, subiscono la loro prima ed ultima perdita quando il sergente Charles Floyd muore, apparentemente per un’appendicite acuta.

1828 – Prima assoluta de Il Conte Ory di Gioachino Rossini al teatro dell’Opéra di Parigi.

1868 – Ad Abergele, nel nord del Galles, si verifica la più grave sciagura ferroviaria mai avvenuta prima di allora in Gran Bretagna, sciagura che provoca la morte di 33 persone.

1882 – Debutto dell’Ouverture 1812 di Pëtr Il’ič Čajkovskij a Mosca.

1914 – Prima guerra mondiale: le forze tedesche occupano Bruxelles.

1920 – La prima stazione radio commerciale, 8MK (WWJ), inizia l’attività a Detroit (Michigan).

1940 – Il rivoluzionario russo in esilio Lev Trockij è ferito mortalmente a Città del Messico da un sicario. Morirà il giorno dopo.

1955 – In Marocco, una forza di Berberi, proveniente dalla regione delle Montagne dell’Atlante (Algeria), compie un’incursione in un insediamento rurale, uccidendo 77 francesi.

1960 – Il Senegal si separa dalla Federazione del Mali e dichiara l’indipendenza.

1968 – 200.000 soldati del Patto di Varsavia e 5.000 carri armati, invadono la Cecoslovacchia per porre fine alla Primavera di Praga.

1975 – Programma Viking: la NASA lancia la sonda planetaria Viking 1 in direzione di Marte.

1976 – In Australia, il programma televisivo Bandstand, che parlava dell’arrivo degli ABBA e trasmessa da Nine Network, registra il record, tuttora imbattuto, di ascolti, con uno share del 54%.

1977 – Programma Voyager: la NASA lancia la Voyager 2.

1981 – Dopo 60 giorni di sciopero della fame, Mickey Devine è il decimo ed ultimo detenuto repubblicano a morire nel Carcere di Maze, nella località di Long Kesh, in Irlanda del Nord.

1982 – Guerra civile in Libano: una forza multinazionale sbarca a Beirut per supervisionare il ritiro dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina dal Libano.

1991 – Dissoluzione dell’Unione Sovietica: più di 100.000 persone si radunano fuori dal parlamento sovietico protestando contro il tentato colpo di Stato per deporre il presidente Michail Gorbačëv.

1991 – Dopo quasi cinquant’anni di occupazione, l’Estonia dichiara al mondo l’aggressione dell’Unione Sovietica del 1939 e dichiara la restaurazione dell’indipendenza.

1997 – Muore a Parigi, all’età di 81 anni, Dionys Mascolo.

1998 – La Corte suprema del Canada sancisce che il Québec non può secedere legalmente dal Canada senza l’approvazione del governo federale-

Attentati alle ambasciate statunitensi del 1998 – L’esercito statunitense lancia un attacco con missili cruise contro un presunto campo di addestramento di Al Qaida in Afghanistan e contro una sospetta fabbrica chimica in Sudan, in rappresaglia contro gli attentati del 7 agosto alle ambasciate americane in Kenya e Tanzania. L’impianto farmaceutico di al-Shifa, a Khartum, è distrutto nell’attacco.

2008 – Incidente all’aeroporto di Madrid: il volo Spanair 5022 prende fuoco in fase di decollo: 154 morti e 18 feriti gravi.

2009 – Usain Bolt a Berlino migliora il record di corsa sui 200 metri, percorrendo la distanza in 19″19.

2018 – Greta Thunberg, ambientalista quindicenne, inizia la sua battaglia contro i cambiamenti climatici manifestando di fronte al Parlamento svedese.

2019 – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sfiducia il premier Giuseppe Conte facendo cadere il Governo Conte I, ultimo atto della crisi aperta l’8 agosto.