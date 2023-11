Almanacco di oggi, 20 novembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 20 novembre è il 324º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 20 novembre è il 324º giorno del calendario gregoriano (il 325º negli anni bisestili). Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 20 novembre: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa oggi celebra la Solennità di Cristo Re, Re dell’Universo.

Il 20 novembre è la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

È pure il Transgender Day of Remembrance, la Giornata di commemorazione delle persone trans uccise a causa della transfobia.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Joe Biden, muore Croce

Nati

Robert Francis Kennedy (chiamato Bob e noto come RFK) è stato un politico statunitense, figlio di Joseph P. Kennedy e Rose Fitzgerald nonché fratello di John Fitzgerald Kennedy (20 novembre 1925);

Joseph Robinette Biden Jr. (Noto come Joe) è un politico statunitense nonché 46º presidente degli Stati Uniti d’America dal 20 gennaio 2021 (20 novembre 1942);

Angela Finocchiaro è un’attrice e comica italiana (20 novembre 1955);

Kristian Ghedina è un allenatore di sci alpino, ex sciatore alpino e pilota automobilistico italiano, uno dei migliori specialisti delle prove veloci degli anni 1990, vincitore di tre medaglie iridate e di 13 gare in Coppa del Mondo (20 novembre 1969);

Enrico Brizzi è uno scrittore italiano (20 novembre 1974);

Scomparsi oggi

1910 – Lev Nikolàevič Tolstòj è stato uno scrittore, filosofo, educatore e attivista sociale russo;

1952 – Benedetto Croce è stato un filosofo, storico, politico, critico letterario e scrittore italiano, principale ideologo del liberalismo novecentesco italiano ed esponente del neoidealismo;

1972 – Ennio Flaiano è stato uno sceneggiatore, scrittore, giornalista, umorista, critico cinematografico e drammaturgo italiano;

1978 – Giorgio de Chirico è stato un pittore, scultore e scrittore italiano, principale esponente della corrente artistica della pittura metafisica;

1989 – Leonardo Sciascia è stato uno scrittore, giornalista, saggista, drammaturgo, poeta, politico, critico d’arte e insegnante italiano. Sciascia è considerato una delle più grandi figure del Novecento italiano ed europeo;

2006 – Robert Bernard Altman è stato un regista e sceneggiatore statunitense.

Accade oggi, 20 novembre

284 – Sale al potere l’imperatore romano Diocleziano.

1183 – Baldovino V di Gerusalemme viene incoronato re di Gerusalemme.

1272 – A seguito della morte di Enrico III d’Inghilterra, avvenuta il 16 novembre, suo figlio Principe Edoardo diventa re di Inghilterra.

1407 – Una tregua solenne tra Giovanni, duca di Borgogna e Luigi I di Valois-Orléans, duca di Orléans viene concordata sotto gli auspici di Giovanni di Valois, duca di Berry. Luigi di Valois verrà assassinato tre giorni dopo da Giovanni di Borgogna.

1441 – La pace di Cremona, a seguito della vittoriosa impresa veneziana di logistica e ingegneria militare delle Galeas per montes, mette fine alla guerra iniziata nel 1425 fra la Repubblica di Venezia e il Ducato di Milano.

1468 – Tirant lo Blanc , il libro di Joanot Martorell, viene pubblicato per la prima volta.

1492 – Ercole I d’Este accoglie a Ferrara gli Ebrei esuli cacciati dalla Spagna.

1542 – Vengono promulgate le Leggi nuove.

1656 – Viene firmato il Trattato di Labiau tra il re di Svezia Carlo X e il principe del Brandeburgo Federico Guglielmo I di Hohenzollern. Il trattato di alleanza sancisce che in caso di vittoria della guerra contro la Polonia-Lituania di re Giovanni II Casimiro, la Prussia, ora vassallo della Polonia-Lituania, sarebbe stata annessa al Brandeburgo, come poi avvenne.

1789 – Il New Jersey diventa il primo Stato degli USA a ratificare la Dichiarazione dei Diritti.

1820 – Una balena attacca la Essex (una baleniera di Nantucket, Massachusetts) a quasi 4.000 chilometri dalla costa occidentale del Sud America (Moby Dick, il romanzo del 1851 di Herman Melville, fu in parte ispirato a questa vicenda).

1870 – Italia: si svolgono le elezioni politiche generali per la XIIª legislatura.

1910 – Rivoluzione messicana: Francisco Madero tramite il Piano di San Luis Potosí denuncia il presidente Porfirio Díaz e incita alla rivoluzione per rovesciare il governo messicano.

1917 – L’Ucraina viene dichiarata una repubblica.

1917 – Prima guerra mondiale: inizia la battaglia di Cambrai – le truppe britanniche compiono degli iniziali progressi nell’attaccare le posizioni tedesche ma vengono poi respinti.

1940 – Seconda guerra mondiale: l’Ungheria si unisce alle Potenze dell’Asse.

1943 – Seconda guerra mondiale: inizia la battaglia di Tarawa – i Marines statunitensi sbarcano a Tarawa e Makin, atolli delle Isole Gilbert sotto il fuoco incessante delle batterie costiere giapponesi.

1945 – Inizia il Processo di Norimberga, contro 24 criminali di guerra nazisti della seconda guerra mondiale.

1947 – La principessa Elisabetta sposa il tenente Philip Mountbatten nell’Abbazia di Westminster a Londra.

1947 – Vaticano: Papa Pio XII pubblica l’enciclica Mediator Dei, sulla sacra liturgia.

1959 – L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la Dichiarazione dei diritti del fanciullo.

1962 – Fine della Crisi dei missili di Cuba: in risposta alla decisione sovietica di rimuovere i suoi missili da Cuba, il presidente statunitense John F. Kennedy cessa il blocco navale sulla nazione caraibica.

1966 – Il musical Cabaret debutta all’Imperial Theatre di New York.

1969 – Guerra del Vietnam: il Cleveland Plain Dealer pubblica foto esplicite dei civili morti nel Massacro di My Lai in Vietnam.

1974 – Il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti depone la definitiva causa per antitrust contro la AT&T. Questa produrrà in seguito la divisione dalla AT&T della Bell System.

1975 – Spagna: Juan Carlos di Borbone diventa capo dello Stato provvisorio.

1979 – La Mecca: sequestro della Grande Moschea da parte di radicali Wahabiti contro la politica semi laica dei regnanti sauditi.

1983 – Una stima di 100 milioni di persone vedono il controverso film televisivo The Day After – Il giorno dopo, che narra dell’inizio di una guerra nucleare.

1985 – Viene messo in commercio Windows 1.0, la prima versione del celebre sistema operativo Windows.

1989 – L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, che entrerà in vigore il 2 settembre.

1990 – Rivoluzione di velluto: il numero di pacifici dimostranti radunati a Praga, in Cecoslovacchia passa dai 200.000 del giorno precedente a circa mezzo milione.

1992 – Incendio del castello di Windsor. In Inghilterra, un incendio scoppia nella cappella privata del castello di Windsor, divampa per 15 ore e danneggia gravemente la parte nordoccidentale dell’edificio (l’indagine appurerà che il fuoco venne innescato da un riflettore venuto a contatto con una tenda per un lungo periodo di tempo).

1994 – Il governo angolano e i ribelli dell’UNITA firmano il Protocollo di Lusaka in Zambia, ponendo fine a 19 anni di guerra civile (nel 1995 ripresero dei combattimenti localizzati).

1995 – Javier Solana conclude i negoziati per un trattato di associazione tra Unione europea e Stato d’Israele, viene firmato a Bruxelles da Javier Solana per l’UE e da Shimon Peres per Israele. Il tutto avviene poco dopo l’uccisione di Yitzhak Rabin, il 4 novembre.

1998 – Una corte dell’Afghanistan controllato dai Talebani dichiara Osama bin Laden “un uomo senza peccato” in relazione agli attentati alle ambasciate USA in Kenya e Tanzania

1998 – Viene lanciato il primo modulo della Stazione Spaziale Internazionale.

2003 – Diverse bombe esplose a Istanbul (Turchia) distruggono gli uffici della HSBC Holdings e il consolato britannico

2003 – Michael Jackson viene arrestato dalla polizia con l’accusa di molestie su minori, accusa che comporta una pena di otto anni di carcere.

2003 – Proteste contro la Free Trade Area of the Americas a Miami.

2004 – Esce nelle sale cinematografiche giapponesi Il castello errante di Howl, nono lungometraggio di Hayao Miyazaki.

2007 – Francesco Rutelli, quale Ministro dei Beni Culturali ed ex Sindaco di Roma, annuncia il ritrovamento del Lupercale sotto il Colle Palatino, avvenuto durante alcuni scavi archeologici.

2007 – Viene reso noto che i Savoia, con una lettera inviata dai loro legali i primi di novembre al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e al presidente del Consiglio Romano Prodi, chiedono un risarcimento di circa 260 milioni di euro per l’esilio.

2015 – Un attentato terroristico in un hotel di Bamako, capitale del Mali, causa 27 morti.