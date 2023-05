Almanacco di oggi, 21 maggio: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 21 maggio è il 141º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 21 maggio è il 141º giorno del calendario gregoriano (il 142º negli anni bisestili). Mancano 224 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 21 maggio: santo del giorno e giornate mondiali

La Chiesa venera San Vittorio di Cesarea, martire

Il 21 maggio si celebra in tutte le Nazioni la Giornata Mondiale della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Ghali, muore Carlo Gadda

Nati

Alexander Pope è stato un poeta inglese, considerato uno dei maggiori del XVIII secolo (21 maggio 1688)

Henri Julien Félix Rousseau è stato un pittore francese (21 maggio 1844)

Andrej Dmitrievič Sacharov è stato un fisico sovietico, famoso nel mondo dapprima per il contributo alla messa a punto della bomba all’idrogeno e successivamente per la sua attività in favore dei diritti civili che gli valse il premio Nobel per la pace (21 maggio 1921)

Emilio Carelli è un giornalista, autore televisivo e politico italiano. Ex Membro della Camera dei deputati della Repubblica Italiana (21 maggio 1952)

Urbano Roberto Agostino Cairo è un imprenditore, editore, dirigente sportivo e dirigente d’azienda italiano, presidente del Torino Football Club, Cairo Communication e di RCS MediaGroup (21 maggio 1957)

Jeffrey Lionel Dahmer è stato un serial killer statunitense. Conosciuto come il cannibale di Milwaukee o il mostro di Milwaukee. È stato responsabile di 17 omicidi commessi tra il 1978 e il 1991 con metodi particolarmente cruenti (21 maggio 1960)

Paola Saluzzi è una conduttrice televisiva e giornalista italiana (21 maggio 1964)

Brando Giorgi, pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi, è un attore ed ex modello italiano (21 maggio 1966)

Lino Guanciale è un attore italiano (21 maggio 1979)

Marco Carta è un cantante italiano (21 maggio 1985)

Ghali Amdouni, noto semplicemente come Ghali, è un rapper italiano (21 maggio 1993).

Scomparsi oggi

1639 – Tommaso Campanella, nato Giovanni Domenico Campanella, è conosciuto pure con lo pseudonimo di Settimontano Squilla. È stato un filosofo, teologo, poeta e frate domenicano italiano.

1961 – Alfredo Frassati è stato un editore, giornalista e politico italiano, direttore del quotidiano La Stampa dal 1900 al 1926, senatore del Regno d’Italia e della Repubblica Italiana.

1973 – Carlo Emilio Gadda è stato uno scrittore e poeta italiano. Era un ingegnere di professione. Svolse la sua attività scrivendo al tempo stesso per la rivista Solaria. È nato a Milano e si è trasferito a Roma. Nella capitale collaborò a lungo con la Rai in programmi culturali.

Accadde oggi, 21 maggio

526 – Terremoto di Antiochia, antica Siria, oggi Turchia. Sono 250.000 i morti stimati. Si tratta di uno dei sismi più disastrosi della storia conosciuta

996 – Il sedicenne Ottone III viene incoronato Sacro Romano Imperatore

1402 – A Catania si celebra il matrimonio per procura tra Martino I di Sicilia e Bianca di Navarra

1502 – Il navigatore portoghese João da Nova scopre l’Isola di Sant’Elena

1840 – William Hobson dichiara la sovranità inglese sulla Nuova Zelanda: l’Isola del Nord per ratifica del Trattato di Waitangi e l’Isola del Sud per scoperta da parte di James Cook

1856 – Lawrence, cittadina del Kansas divenuta un centro di propaganda abolizionista, viene presa d’assalto da un gruppo di sostenitori dello schiavismo.

1879 – Guerra del Pacifico. Battaglia navale di Iquique e Punta Gruesa. Le navi cilene Esmeralda e Covadonga, che bloccavano il porto di Iquique combattono contro i vascelli peruviani Huáscar e Independencia. L’Huascar affondò l’Esmeralda e la Covadonga costrinse l’Independencia ad arenarsi. Nella battaglia perse la vita il capitano cileno Arturo Prat

1845 – In Inghilterra Thomas Hancock brevetta la gomma vulcanizzata migliorando il processo conosciuto da secoli dai Nativi americani

1904 – A Parigi viene fondata la FIFA

1927 – Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico senza scalo in solitaria

1932 – Amelia Earhart diventa la prima donna a completare la traversata dell’Oceano Atlantico con un volo senza scalo

1937 – Africa Orientale Italiana. Il generale Pietro Maletti al comando di truppe coloniali si rende responsabile del Massacro di Debra Libanos in Etiopia. Moriranno 449 tra monaci e diaconi

1941 – Seconda guerra mondiale. Si conclude la campagna di bombardamento della Luftwaffe sulle città britanniche

1956 – Nell’Oceano Pacifico, nell’Atollo di Bikini, avviene la detonazione della bomba Shot Redwing-Cherokee. Si parla dells prima bomba all’idrogeno aviotrasportabile testata dagli Stati Uniti d’America

1961 – Il governatore dell’Alabama, John Patterson dichiara la legge marziale nel tentativo di ripristinare l’ordine a seguito dello scoppio di rivolte razziali

1972 – La Pietà di Michelangelo viene danneggiata da László Tóth, geologo ungherese con problemi di disordine mentale

1991 – L’ex primo ministro indiano Rajiv Gandhi viene assassinato da un terrorista kamikaze imbottito di esplosivo nei pressi di Madras.

1994 – La Repubblica Democratica Popolare dello Yemen tenta la secessione dalla Repubblica dello Yemen

1996 – Sul Lago Vittoria in Tanzania il battello a vapore MV Bukoba affonda. Sono 1.000 i morti

2000 – L’Arma dei Carabinieri viene elevata a rango di forza armata

2003 – Un terremoto colpisce l’Algeria settentrionale. Sono oltre 2.000 le vittime

2006 – In Montenegro si svolge un referendum che dichiara l’indipendenza dalla Serbia e Montenegro.