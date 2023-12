Almanacco di oggi, 25 dicembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 25 dicembre è il 359º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 25 dicembre è il 359º giorno del calendario gregoriano (il 360º negli anni bisestili). Mancano 6 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 25 dicembre: santo del giorno

Il 25 dicembre si celebra il Natale del Signore, nascita di Gesù. Esiste pure la ricorrenza, tra le altre, di Sant’Eugenia di Roma.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Guè, muore Strehler

Nati

Humphrey DeForest Bogart è stato un attore statunitense (25 dicembre 1899);

Quentin Crisp è stato uno scrittore, modello, attore e autore satirico britannico (25 dicembre 1908);

Muḥammad Anwar al-Sādāt è stato un politico e militare egiziano, terzo presidente della Repubblica egiziana dal 1970 al 1981, anno del suo assassinio (25 dicembre 1918);

Carlos Castaneda, in origine Carlos César Salvador Aranha Castañeda, è stato uno scrittore peruviano naturalizzato statunitense nel 1957 (25 dicembre 1925);

Anne Lennox, nota come Annie Lennox, è una cantautrice e polistrumentista britannica, fondatrice e membro degli Eurythmics (25 dicembre 1954);

Justin Pierre James Trudeau è un politico canadese, ventitreesimo Primo ministro del Canada dal 4 novembre 2015 e leader del Partito Liberale del Canada (25 dicembre 1971);

Dido, pseudonimo di Florian Cloud de Bounevialle O’Malley Armstrong, è una cantante britannica (25 dicembre 1971);

Guè, in precedenza noto come Gué Pequeno, pseudonimo di Cosimo Fini, è un rapper e produttore discografico italiano (25 dicembre 1980);

Marco Mengoni è un cantante italiano (25 dicembre 1988).

Scomparsi oggi

1935 – Paul Bourget è stato uno scrittore e saggista francese, membro dell’Académie française dal 1894.

1946 – W.C. Fields, pseudonimo di William Claude Dukenfield è stato un comico e attore statunitense, attivo dapprima in teatro e poi nel cinema dove ha interpretato un iconico personaggio misogino, dal naso sempre rosso, alcolizzato e sboccato, pronto a sparlare del Natale, dei bambini, delle vecchiette, e di qualsiasi ipocrita convenzione sociale.

1977 – Sir Charles Spencer Chaplin, noto come Charlie, è stato un attore, comico, regista, sceneggiatore, compositore e produttore cinematografico britannico, autore di oltre novanta film e tra i più importanti e influenti cineasti del XX secolo.

1983 – Joan Miró i Ferrà è stato un pittore, scultore e ceramista spagnolo, esponente del surrealismo.

1995 – Emmanuel Lévinas è stato un filosofo francese di origini ebraico-lituane.

1995 – Dean Martin, pseudonimo di Dino Paul Crocetti, è stato un cantante, attore e showman statunitense.

1997 – Giorgio Strehler è stato un regista teatrale e direttore artistico italiano.

2006 – James Joseph Brown è stato un cantante, compositore, musicista, ballerino e bandleader statunitense.

2011 – Giorgio Valentino Bocca è stato uno scrittore, giornalista e partigiano italiano.

2016 – Georgios Kyriacos Panayotou è stato un cantante, compositore e produttore discografico britannico di musica pop, soul e rhythm and blues.

Accade oggi, 25 dicembre

0 – (3760 dalla Creazione, secondo la religione ebraica) – Nascita ufficiale di Gesù di Nazareth, il Cristo (secondo la religione cristiana).

274 – Aureliano stabilisce la festa del Dies Natalis Solis Invicti che sarà adottata per il Natale.

390 – Il vescovo di Milano Ambrogio costringe l’imperatore Teodosio I a fare penitenza per il massacro da questi ordinato contro i tessalonicesi.

537 – A Costantinopoli Giustiniano dedica una basilica a Santa Sofia.

784 – Tarasio viene eletto Patriarca ecumenico di Costantinopoli.

800 – Incoronazione di Carlo Magno come imperatore dei Romani a Roma da parte di Papa Leone III.

858 – Fozio viene incoronato Patriarca di Costantinopoli.

995 – La Norvegia celebra per la prima volta il Natale cristiano.

1000 – Santo Stefano d’Ungheria viene incoronato re.

1038 – L’espressione “Cristes maessam” (da cui “Christmas”) viene usata per la prima volta in una cronaca anglosassone in riferimento a questo giorno di dicembre.

1066 – Guglielmo il Conquistatore viene incoronato re d’Inghilterra.

1075 – Papa Gregorio VII viene aggredito dai romani durante la messa di Natale.

1120 – Viene fondato l’Ordine premostratense.

1130 – Fondazione del Regno di Sicilia tramite l’incoronazione di Ruggero II a Palermo.

1194 – Incoronazione di Enrico VI di Hohenstaufen, a Palermo, quale re di Sicilia.

1223 – Francesco d’Assisi allestisce, a Greccio, il primo presepe “vivente”.

1249 – Le forze crociate sono attaccate dai mamelucchi a Damietta.

1282 – Gli Asburgo diventano ufficialmente feudatari in Austria.

1410 – Eccidio di Lozio, la famiglia Nobili viene sterminata ad opera della famiglia Federici.

1413 – Fallisce un complotto dei lollardi per rapire il re inglese Enrico V.

1492 – Una delle tre caravelle di Colombo si arena e deve dunque essere evacuata.

1521 – I riformatori luterani celebrano a Wittenberg la prima messa di Natale in lingua tedesca.

1538 – Prima messa di Natale in Messico. È celebrata dal padre Pedro de Gante.

1538 – Sant’Ignazio de Loyola celebra la sua prima messa.

1551 – Edoardo VI d’Inghilterra rinvia l’esecuzione del duca di Somerset in quanto è Natale.

1583 – Il compositore Orlando Gibbons viene battezzato.

1604 – Coloni francesi al largo del futuro Maine celebrano il Natale: è la prima volta nei futuri Stati Uniti.

1643 – Il capitano della Marina inglese, sotto il vessillo della Compagnia delle Indie Orientali, William Mynors scopre l’Isola del Natale.

1775 – Papa Clemente XIV pubblica l’enciclica “Inscrutabile Divinae Sapientiae”, sull’inizio del pontificato, sulla cura per la scelta dei nuovi preti, sulle condizioni del mondo moderno, sulla cura episcopale.

1776 – George Washington e il suo esercito attraversano il fiume Delaware.

1818 – Prima esecuzione di Astro del Ciel (Stille Nacht) (Chiesa di San Nicola a Oberndorf, Austria).

1837 – Battaglia di Okeechobee: l’esercito statunitense sconfigge gli indiani Seminole.

1868 – Il presidente statunitense Andrew Johnson concede la grazia a tutti gli ex-combattenti degli Stati Confederati d’America nella guerra di secessione americana.

1868 – La Repubblica di Ezo viene fondata su Hokkaidō dai ribelli degli Shogunati.

1914 – Appena passata la mezzanotte le truppe tedesche sul fronte occidentale cessano il fuoco e iniziano a cantare canzoni natalizie. Attraversando la terra di nessuno si scambiano doni con i nemici che li fronteggiano. La Tregua di Natale durerà per diversi giorni a seconda delle zone.

1926 – Hirohito diventa imperatore del Giappone, succedendo all’Imperatore Yoshihito.

1932 – Un terremoto di magnitudo 7,6 nella regione di Gansu, in Cina, uccide oltre 70.000 persone.

1938 – Sudafrica: dei pescatori scoprono fra le proprie reti un esemplare di pesce sconosciuto. In seguito viene chiamato Celacanto (o Celacantide), e si tratta di una specie di pesce ritenuta estinta milioni di anni fa.

1939 – Canto di Natale di Charles Dickens, viene letto alla radio per la prima volta (CBS radio).

1941 – Hong Kong si arrende ai giapponesi.

1947 – Entra in vigore la Costituzione della Repubblica di Cina.

1963 – Esce nelle sale cinematografiche statunitensi il film La spada nella roccia, 18º Classico Disney; è l’ultimo film animato Disney uscito prima della morte di Walt Disney.

1973 – ARPANET si blocca quando a causa di un bug di programmazione, tutto il traffico di ARPANET viene smistato all’Università di Harvard, provocando un “congelamento” del server.

1977 – Il primo ministro israeliano Menachem Begin incontra in Egitto il presidente egiziano Anwar al-Sadat.

1989 – Nicolae Ceaușescu, dittatore comunista della Romania, e la moglie Elena vengono condannati a morte per vari capi di imputazione con un processo sommario e giustiziati.

1991 – Michail Gorbačëv rassegna le proprie dimissioni da presidente dell’URSS.

1996 – Portopalo: nella notte fra il 25 e il 26 dicembre affonda un battello di immigrati che cercava di raggiungere le coste siciliane. Le vittime sono 283: si tratta della seconda più grande tragedia navale avvenuta nel Mediterraneo dalla fine della seconda guerra mondiale. Viene ricordata come la Strage di Natale.

2003 – Benin, Africa: un Boeing 727 precipita subito dopo il decollo dall’aeroporto di Cotonou; morti 113 passeggeri, in gran parte cittadini libanesi.

2003 – Cina: una esplosione in un giacimento di gas naturale nella contea di Kaixian causa 191 morti.

2004 – La navetta Cassini rilascia la sonda Huygens che atterrerà su Titano, una delle lune di Saturno.

2005 – Papa Benedetto XVI pubblica la lettera enciclica Deus caritas est, la prima del suo pontificato.

2006 – Il serial killer Hiroaki Hidaka viene giustiziato a Hiroshima dopo essere stato condannato per la morte di quattro donne.

2016 – Un Tupolev Tu-154 russo diretto in Siria per il concerto di capodanno precipita nel Mar Nero causando la morte di tutti i componenti del Coro dell’Armata Rossa.