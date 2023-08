Almanacco di oggi, 6 agosto: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 6 agosto è il 218º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 6 agosto è il 218º giorno del calendario gregoriano (il 219º negli anni bisestili). Mancano 147 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 6 agosto: santo del giorno

Il 6 agosto si venera Trasfigurazione del Signore, Gesù rivela ai tre discepoli diletti il Corpo del Vero Uomo.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Andy Warhol, muore Papa Paolo VI

Nati

Daniel O’Connell, conosciuto anche come The Liberator o The Emancipator, è stato un politico e avvocato irlandese, figura predominante dell’Irlanda della prima metà del XIX secolo (6 agosto 1775);

Alfred Tennyson, primo Barone Tennyson, è stato un poeta inglese, laureato del Regno Unito, nonché uno dei più famosi del suo Paese (6 agosto 1809);

Paul Claudel è stato un poeta, drammaturgo e diplomatico francese (6 agosto 1868);

Sir Alexander Fleming è stato un medico, biologo e farmacologo britannico, universalmente noto per avere scoperto l’enzima lisozima nel 1922 e la penicillina nel 1928, risultato che gli valse il premio Nobel per la medicina nel 1945 (6 agosto 1881);

Dutch Schultz, nato Arthur Simon Flegenheimer, è stato un mafioso statunitense, legato al cosiddetto “Sindacato ebraico” (6 agosto 1901);

Andy Warhol (nato Andrew Warhola Jr.) è stato un pittore, grafico, illustratore, scultore, sceneggiatore, produttore cinematografico, produttore televisivo, regista, direttore della fotografia e attore statunitense, figura predominante del movimento della Pop art e uno dei più influenti artisti del XX secolo (6 agosto 1928);

George Jacob Jung, noto anche con lo pseudonimo di Boston George o El Americano, è stato un criminale statunitense (6 agosto 1942);

Marco Liorni è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico e autore televisivo italiano (6 agosto 1965);

Geri Halliwell, pseudonimo di Geraldine Estelle Halliwell, coniugata Horner, è una cantante, attrice e scrittrice britannica (6 agosto 1972);

Benedetta Gaia Parodi è una giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice italiana (6 agosto 1972);

Giorgio Rocca è un ex sciatore alpino italiano specialista dello slalom speciale, vincitore di undici gare di Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo di specialità e di tre medaglie iridate (6 agosto 1975);

Marisa Miller, nata Marisa Lee Bertetta, è una supermodella statunitense (6 agosto 1978);

Scomparsi oggi

1660 – Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, semplicemente noto come Diego Velázquez, è stato un pittore spagnolo, l’artista più importante tra quelli presenti alla corte di Re Filippo IV.

1969 – Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno è stato un filosofo, sociologo, musicologo e musicista tedesco.

1978 – Papa Paolo VI, in latino: Paulus PP. VI, nato Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, è stato il 262º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica, primate d’Italia e 4º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice, a partire dal 21 giugno 1963 fino alla morte.

1994 – Domenico Modugno è stato un cantautore, chitarrista, attore, regista e politico italiano.

2001 – Jorge Leal Amado de Faria, noto come Jorge Amado, è stato uno scrittore brasiliano, uno degli autori più celebri della letteratura brasiliana.

Accadde oggi, 6 agosto

439 – Licinia Eudossia, figlia dell’imperatore romano d’Oriente Teodosio II e moglie dell’imperatore romano d’Occidente Valentiniano III, è elevata al rango di augusta.

1003 – L’ammiraglio pisano Carlo Orlandi sconfigge una flotta musulmana nelle acque di Civitavecchia.

1005 – Nel corso di una spedizione contro i musulmani, l’ammiraglio pisano Pandolfo Capronesi conquista le città di Reggio Calabria, Amantea, Tropea e Nicotera.

1063 – La flotta da guerra pisana, forza il porto di Palermo e saccheggia la città.

1087 – Dopo aver espugnato Pantelleria la flotta pisana sbarca in Africa e conquista le città di Zawila e Mahdia.

1119 – La flotta pisana sconfigge quella genovese nelle acque di Porto Venere.

1135 – I pisani conquistano Amalfi.

1282 – Sconfitta genovese ad opera dei pisani nelle acque di Porto Venere.

1284 – Rovinosa sconfitta pisana ad opera dei genovesi nella battaglia della Meloria.

1538 – Gonzalo Jiménez de Quesada fonda la città di Bogotà.

1657 – Nel corso della guerra contro l’Impero spagnolo di Filippo IV d’Asburgo, I francesi di Luigi XIV, dopo un lungo assedio, conquistano Montmédy nei Paesi Bassi spagnoli.

1791 – A Berlino viene aperta al traffico la Porta di Brandeburgo.

1806 – Francesco II, ultimo Sacro Romano imperatore, è costretto da Napoleone I ad abdicare, restando solo imperatore d’Austria: è la fine del Sacro Romano Impero.

1825 – La Bolivia ottiene l’indipendenza dalla Spagna.

1861 – Annessione britannica di Lagos, Nigeria.

1862 – Guerra di secessione americana: la corazzata confederata CSS Arkansas si rovescia sul Fiume Mississippi dopo essere stata danneggiata in battaglia dalla USS Essex nei pressi di Baton Rouge (Louisiana).

1863 – Nell’opificio di Pietrarsa gli operai inducono uno sciopero per protestare contro i continui licenziamenti, riduzione di stipendio ed aumento delle ore di lavoro volute dal direttore Jacopo Bozza. Lo sciopero viene brutalmente represso: si stimano almeno 7 morti e 20 feriti gravi.

1875 – Muore assassinato a Quito lo statista ecuadoriano Gabriel García Moreno.

1890 – Nella Prigione di Auburn a New York, viene eseguita la prima esecuzione con la sedia elettrica (il condannato fu l’omicida William Kemmler).

1916 – Prima guerra mondiale: ha inizio la Sesta Battaglia dell’Isonzo, detta anche Battaglia di Gorizia. Negli scontri troverà eroica morte il volontario mutilato Enrico Toti.

1926 – A New York il sistema Vitaphone dei Fratelli Warner debutta nel film Don Giovanni e Lucrezia Borgia, con John Barrymore.

1926 – Gertrude Ederle diventa la prima donna ad attraversare a nuoto La Manica.

1945 – Seconda guerra mondiale, bombardamento atomico di Hiroshima: una bomba atomica, chiamata in codice Little Boy, viene sganciata dal B-29 statunitense Enola Gay sulla città di Hiroshima in Giappone alle 8:16 di mattina (ora locale). Esplose a un’altitudine di 576 metri con una potenza pari a 12 500 tonnellate di TNT, uccidendo all’istante 80 000 persone (altre 60 000 moriranno entro la fine dell’anno a causa delle malattie causate dal fallout nucleare) e distruggendo circa l’80% dell’area edificata della città.

1960 – In risposta all’embargo degli Stati Uniti, Cuba nazionalizza tutte le proprietà straniere della nazione.

1962 – La Giamaica diventa indipendente dal Regno Unito.

1964 – Vaticano: Papa Paolo VI pubblica l’enciclica “Ecclesiam Suam”, che stabilisce per quali vie la Chiesa cattolica debba oggi adempire il suo mandato.

1965 – Il presidente statunitense Lyndon B. Johnson tramuta in legge il Voting Rights Act del 1965.

1969 – La NASA annuncia gli equipaggi che prenderanno parte alle missioni lunari Apollo 13 e Apollo 14.

1980 – Il magistrato Gaetano Costa cade vittima della mafia.

1985 – La mafia assassina Antonino Cassarà e Roberto Antiochia.

1990 – Guerra del Golfo. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ordina un embargo commerciale globale contro l’Iraq, in risposta all’Invasione del Kuwait.

1991 – Tim Berners-Lee pubblica il primo sito World Wide Web nella rete Internet, dando vita al fenomeno della tripla W: www.

1993 – Papa Giovanni Paolo II pubblica l’enciclica “Veritatis Splendor”, indirizzata “a tutti i vescovi della Chiesa cattolica circa alcune questioni fondamentali dell’insegnamento morale della Chiesa”.

1996 – La NASA annuncia che il meteorite ALH 84001, che ritiene originato da Marte, contiene prove di forme di vita primitive.

1997 – La Microsoft compra una quota di azioni del valore di 150 milioni di dollari della Apple Computer, che si trova in difficoltà finanziarie.

2001 – Il presidente statunitense George W. Bush riceve un rapporto intitolato Bin Ladin Determined To Strike in US (Bin Laden è determinato a colpire negli Stati Uniti).

2002 – Manindra Agrawal e altri studiosi dimostrano la congettura dei “Primi in P”, vedi algoritmo AKS.

2005 – Un Atr 72 della Tuninter, la compagnia charter della Tunisair, partito da Bari con destinazione Jerba, dopo un’ora circa dal decollo precipita a 12 miglia dalla costa di Palermo, provocando la morte di 16 persone ed il ferimento di altre 23.

2008 – In Mauritania un colpo di Stato dell’esercito porta all’arresto del presidente Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, del primo ministro Yahya Ould Ahmed El Waghef e del ministro dell’interno.

2012 – Curiosity atterra con successo sul suolo di Marte alle 5.31 UTC.

2014 – La sonda spaziale “Rosetta”, dopo un viaggio durato 10 anni, raggiunge la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, obiettivo finale della missione.