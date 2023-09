Almanacco di oggi, 24 settembre: compleanni, ricorrenze e santo del giorno

Il 24 settembre è il 267º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 24 settembre è il 267º giorno del calendario gregoriano (il 268º negli anni bisestili). Mancano 98 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 24 settembre: santo del giorno e giornate mondiali

Il 24 settembre si venera la Beata Vergine Maria della Mercede, Maria misericordiosa.

La Chiesa celebra la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato dal 1914 l’ultima domenica di settembre. Nel 2023 è in programma il 24 settembre. Il titolo scelto dal Santo Padre per il suo messaggio annuale è “Liberi di scegliere se migrare o restare”.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Nasce Tabucchi, muore Paracelso

Nati

Edward Bach è stato un medico, scrittore e filosofo britannico, ricordato per i suoi rimedi terapeutici pseudoscientifici che prendono il nome di Fiori di Bach (24 settembre 1886);

Francis Scott Fitzgerald è stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense, autore di romanzi e racconti (24 settembre 1896);

Jim Henson, pseudonimo di James Maury Henson, è stato un artista, inventore, fumettista e cineasta statunitense, celebre per essere stato l’inventore dei Muppet (24 settembre 1936);

Antonino Tabucchi detto Antonio è stato uno scrittore, critico letterario, traduttore e lusista italiano, divulgatore della lingua e letteratura portoghese che insegnò dalla cattedra di cui era titolare all’Università di Siena (24 settembre 1943);

Marco Tardelli è un ex allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore o centrocampista (24 settembre 1954);

Natale Farinetti, conosciuto come Oscar, è un imprenditore, dirigente d’azienda e scrittore italiano fondatore della catena Eataly ed ex proprietario della catena di grande distribuzione Unieuro (24 settembre 1954);

Riccardo Illy è un imprenditore e politico italiano (24 settembre 1955);

Pierre Cosso è un attore, cantante e compositore francese (24 settembre 1961);

Alessia Merz è una showgirl, conduttrice televisiva e attrice italiana (24 settembre 1974).

Scomparsi oggi

1541 – Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, detto Paracelsus o Paracelso, è stato un medico, alchimista e astrologo svizzero.

1920 – Peter Carl Fabergé, conosciuto anche come Karl Gustavovič Faberže, è stato un gioielliere e orafo russo.

Accadde oggi, 24 settembre

622 – Maometto completa la sua Egira dalla Mecca a Medina.

1180 – Alessio II Comneno diventa a 11 anni imperatore bizantino dopo la morte del padre Manuele.

1493 – Seconda spedizione di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.

1664 – I Paesi Bassi cedono Nuova Amsterdam all’Inghilterra.

1789 – Vengono istituiti la Corte suprema degli Stati Uniti e il Procuratore generale degli Stati Uniti.

1841 – Il sultano del Brunei cede Sarawak al Regno Unito.

1852 – Viene mostrato al pubblico il primo dirigibile.

1863 – La Brigata Estense viene sciolta a Cartigliano.

1869 – Venerdì nero: il prezzo dell’oro precipita quando Jay Gould e James Fisk tramano per controllare il mercato.

1889 – Cinque vescovi vetero-cattolici firmano la Dichiarazione di Utrecht, dando così origine all’Unione di Utrecht delle Chiese vetero-cattoliche.

1890 – La Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni rinuncia ufficialmente alla poligamia.

1912 – Enciclica “Singulari quadam” di Papa Pio X.

1948 – Viene fondata la Honda Motor Company.

1957 – Il presidente statunitense Dwight D. Eisenhower invia la Guardia Nazionale a Little Rock (Arkansas) per far applicare la desegregazione.

1959 – Va in onda per la prima volta lo Zecchino d’Oro.

1961 – Su iniziativa di Aldo Capitini si svolge la prima Marcia per la pace da Perugia ad Assisi.

1962 – La Corte d’appello degli Stati Uniti ordina all’Università del Mississippi di ammettere James Meredith.

1973 – La Guinea-Bissau dichiara l’indipendenza dal Portogallo.

1991 – Escono gli album Nevermind dei Nirvana, Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers e The Low End Theory degli A Tribe Called Quest.

1993 – La monarchia viene ripristinata in Cambogia con Norodom Sihanouk come re.

2002 – Spagna: ultimo attentato mortale addebitato all’ETA.

2008 – Tarō Asō, 68 anni, è il settimo cristiano ad essere eletto primo ministro in Giappone.

2009 – A Pittsburgh in Pennsylvania si svolge il terzo G20 dei paesi industrializzati.

2017 – Elezioni federali in Germania.