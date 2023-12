Almaviva, Tamajo: “Regione è al fianco dei lavoratori”

L’assessore alle Attività produttive ha incontrato una delegazione di lavoratori e i rappresentanti sindacali dei 700 dipendenti

“Il governo regionale è al fianco dei lavoratori Almaviva. Da quando mi sono insediato come assessore, seguo questa vertenza con attenzione, anche se il governo nazionale sembra sottovalutare la vicenda”. Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo che questa mattina ha incontrato, insieme al dirigente generale del dipartimento Lavoro Ettore Riccardo Foti, una delegazione di lavoratori e i rappresentanti sindacali dei 700 dipendenti di Almaviva, molti dei quali sono ex operatori del numero verde di pubblica utilità “1500” attivato il 27 gennaio 2020 dal ministero della Salute per rispondere ai dubbi della cittadinanza sull’emergenza Covid-19.

L’assessore: “È necessario unire le forze”

“Entro la metà di gennaio è mia intenzione convocare un tavolo tecnico con i rappresentanti degli assessorati regionali dell’Economia e della Salute e i deputati regionali interessati. È necessario unire le forze per individuare un percorso tecnico-normativo che possa finalmente dare certezze e risposte concrete a questi lavoratori”, ha aggiunto l’assessore.