Altro incidente sull’A20: furgone finisce oltre guardrail

Dopo la tragedia avvenuta questa notte, un altro incidente si è verificato sulla Messina-Palermo nei pressi dello svincolo di Milazzo

Non c’è pace sull’autostrada A20 Messina-Palermo.

Dopo il tragico incidente avvenuto questa notte, che ha portato alla scomparsa di due automobilisti in seguito ad un violento schianto, un altro sinistro si è verificato poco prima dello svincolo di Milazzo nel corso della mattinata.

Furgone oltre il guardrail: nessun ferito

Secondo quanto appreso, ad avere la peggio è stato un furgone, che per motivi ancora da accertare è finito oltre il guardrail.

Sul posto sono giunti un’ambulanza e le forze dell’ordine, che hanno provveduto alla rimozione del veicolo.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, con vari disagi per gli automobilisti in transito a causa delle lunghe code formatesi nei pressi dell’incidente.