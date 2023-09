AlturEstival, un’immersione nella natura tra le Madonie e i monti della Conca d’Oro

L’iniziativa, giunta alla settima edizione, è promossa dal Club alpino siciliano e dell’Associazione culturale Formedonda

PALERMO – Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Alturestival: natura, arti e culture tra i Monti di Palermo. L’iniziativa, giunta alla settima edizione, è nata dall’incontro del Club Alpino Siciliano e dll’Associazione Culturale Formedonda. Due importanti realtà che operano nella Sicilia occidentale nel campo della fruizione consapevole dell’ambiente e dello sport montano, della cultura e dello spettacolo e dell’organizzazione turistico-ricettiva, e finalizzata a svolgere, durante l’estate inoltrata e l’inizio dell’autunno, un “escursionismo culturale” tra “i Monti di Sicilia”: percorrenza di sentieri, trazzere e itinerari o per il raggiungimento di siti, rifugi e bivacchi con abbinate performance musicali, esposizioni e visite guidate di monumenti/siti archeologici montani, aree protette.

A partire già dalla scorsa edizione è iniziato inoltre il coinvolgimento dell’Abbazia Benedettina di San Martino delle Scale e il neonato Ecomuseo sentieri culturali dei Monti di Palermo e San Martino delle Scale, con cui si sono realizzate importanti iniziative culturali. Con il 2023 AlturEstival realizza quindi la sua settima edizione: la prima effettuata nel 2016 e la seconda nel 2018, dove ha ottenuto il marchio del Patrimonio Culturale Europeo 2018, a seguire, quella del 2019 e poi quelle del 2020, del 2021, del 2022.

Cuore delle iniziative del Festival sono le Escursioni musicali, ovvero attività condivise e coordinate per invogliare gli appassionati e gli amanti a vivere le montagne siciliane in momenti in cui la natura mediterranea d’altura esprime tutta la sua bellezza ed il suo fascino in simbiosi con proposte musicali ed artistiche che si fondano coi paesaggi, le atmosfere e le sensazioni.

A partire dallo scorso anno AlturEstival gode del contributo della Città metropolitana di Palermo, attraverso il Bando periferie (previsto dal Mic per le aree metropolitane), che ha riconosciuto l’iniziativa tra quelle meritevoli di sostegno.

Al tempo stesso il Comune di Castelbuono e l’assessorato Turismo Sport e Spettacolo della Regione siciliana hanno rispettivamente confermato il loro supporto alla manifestazione ed alle attività culturali dell’Associazione Formedonda.