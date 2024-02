Amarezza Saturnia, Padova vince 3-2: la salvezza si fa difficilissima

La Farmitalia Saturnia perde in caso l'importantissimo match contro Pallavolo Padova e vede allontanarsi l'obiettivo salvezza

Amarezza e delusione in casa Saturnia. I biancoblu cadono al “PalaCatania” contro Pallavolo Padova e vedono sfumare quasi del tutto le residue chance di salvezza. I veneti passano al tie-break per 3-2 e festeggiano l’aritmetica permanenza in Superlega. Per i ragazzi di coach Bua, invece, la strada si fa sempre più in salita.

La partita

Botta e risposta tra Farmitalia Saturnia e ospiti

La tensione si fa sentire, si avverte nell’aria. Pronti-via, è una battaglia punto su punto. Farmitalia Saturnia parte subito all’attacco, fronteggiata da una Pallavolo Padova che dal canto suo non ci sta e ribatte colpo su colpo. Un black-out sul finire di set manda sotto gli uomini di coach Bua, battuti dagli ospiti per 25-23 proprio al fotofinish. 0-1 e PalaCatania gelato.

Nel secondo set, però, è riscossa etnea. Trascinati da un Luigi Randazzo in serata di grazia, i padroni di casa reagiscono con veemenza, arrivando addirittura ad un vantaggio di 6 lunghezze. Padova tenta di rientrare in corsa, accorciando le distanze, ma la Saturnia non ne vuole sapere, affamata di vittoria, e chiude sul 25-21. 1-1, tutto di nuovo in parità.

Padova vince il terzo set e festeggia: la Saturnia reagisce e fa 2-2

Al terzo set, però, sono di nuovo i veneti a far la voce grossa. Farmitalia Saturnia sbanda leggermente, incapace di replicare quanto fatto nella seconda frazione di gioco. Garcia e compagni riescono così a portarsi sull’1-2. Un risultato fondamentale per Padova, che grazie all’aritmetico “punticino” impazzisce di gioia e conquista la matematica salvezza in Superlega. Al quarto, è di nuovo risposta Saturnia: i ragazzi di Bua non ci stanno e tornano a macinare punti. Alla fine, è 25-19 che significa 2-2 e Tie-Break.

Padova vince al tie-break: per la Saturnia si fa durissima

Al tie-break, è di nuovo battaglia. Padova scappa sul 4-2, la Saturnia torna sù sempre con il solito Randazzo e ribalta tutto. Alla fine, però, sono gli ospiti a spuntarla per 15-11 mandando all’inferno la formazione siciliana. La corsa salvezza, nonostante la sconfitta di Taranto con Modena (2-3) e il punto ottenuto, si fa impervia e in salita.