FOTO | Superlega, la Saturnia ci prova ma passa Trento: 0-3 al PalaCatania per i campioni d’Italia

Nulla da fare per la Saturnia che ci prova ma viene battuta per 0-3 dai campioni d'Italia di Trento: 0-3 per la squadra di Micheletto

Un’altra grande serata di volley al PalaCatania. La Farmitalia Saturnia di coach Bua, infatti, lotta per tutti e tre i set ma deve arrendersi alla superiorità dei campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino Volley. Micheletto e compagni s’impongono per 0-3, in un match in cui la formazione etnea ha potuto fare ben poco.

La partita

Sin dall’avvio di gara, viene fuori la superiorità dei campionissimi di Trentino. La Saturnia, tuttavia, ci prova, aggrappandosi alle giocate dei suoi tre “tenori” Buchegger, Randazzo e Massari. Itas Trento Volley però prende ben presto il largo, chiudendo il primo set sul 25-15. Nel secondo set, i padroni di casa spinti dalla bolgia del proprio pubblico (quasi 3 mila le presenze nell‘impianto di Corso Indipendenza), riescono a reggere il confronto, trascinati da un Buchegger modalità “pistolero” nel macinare punti su punti. Ciò, però, non basta, perchè i campioni d’Italia chiudono anche il secondo parziale sul 25-20, portandosi sullo 0-2 e mettendo una seria ipoteca sul match. I campioni d’Italia – con il formidabile schiacciatore Alessandro Micheletto in giornata di grazia (MVP della sfida) – riescono a chiudere i giochi nel terzo set, vincendo per 25-17 e aggiudicandosi la gara per 0-3.

A San Valentino appuntamento decisivo per la salvezza

Quello con Trento era un match fuori portata, gli etnei lo sapevano già. Il club del presidente Luigi Pulvirenti, però, è chiamato a reagire già mercoledì, nella notte di San Valentino, in una partita da dentro o fuori con Padova. Con i veneti, potendo contare sul sostegno di un PalaCatania pronto a riempirsi nuovamente, la Farmitalia Saturnia si giocherà le ultime chances di salvezza. La permanenza in Superlega, sì, potrebbe passare dalla sfida del 14 febbraio.