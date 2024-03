Amazon, in arrivo la rivoluzione sul reso: tutte le novità in programma

Non più 30 giorni a disposizione degli utenti per poter tornare indietro un prodotto acquistato sull'e-commerce più famoso al mondo

Era nell’aria, ma adesso è ufficiale: come annunciato da Amazon, a breve arriverà una rivoluzione nell’ambito del reso. Si tratta di un netto cambiamento di rotta per il famoso portale dell’e-commerce, che ha annunciato una riduzione del periodo di restituzione della merce che, dai 30 giorni attuali, passerà a 14.

Amazon, cambia la politica sul reso: la riduzione sui tempi

Come annunciato da Amazon, al più presto entrerà in vigore il nuovo sistema dei resi. Non più 30 giorni a disposizione degli utenti per poter tornare indietro un prodotto acquistato sull’e-commerce più famoso al mondo, ma solo 14 giorni. Nota per essere pioniera nell’ambito dei resi, questa è una mossa senza precedenti per Amazon, che apre una vera e propria rivoluzione al suo interno.

Amazon, quando entrerà in vigore il nuovo piano sul reso

Per le tempistiche, invece, bisognerà aspettare l’imminente arrivo della primavera. Come annunciato da Amazon, infatti, la nuova politica sul reso avrà inizio a partire dal 25 marzo 2024. Tuttavia – spiega il team di Bezos – sarà pianificato un periodo di transizione compreso tra il 25 marzo e il 25 aprile. In questa fascia, i clienti potranno ancora beneficiare di una ridotta gamma di prodotti con reso fino ai 30 giorni attuali. Dal 26 aprile in poi, però, il nuovo periodo di 14 giorni entrerà ufficialmente in vigore su tutte le tipologie di prodotte acquistabili sull’e-commerce.