Ambiente, norme su urbanistica ed edilizia

Attività produttive, controllo della fauna selvatica

Palermo – La commissione Attività produttive ha in calendario le audizioni dell’assessore regionale per l’Agricoltura, del presidente di Anci Sicilia e dei commissari straordinari dei Parchi delle Madonie e dei Nebrodi sulle misure di contenimento della fauna selvatica nel territorio.

La commissione Ambiente prosegue l’esame del disegno di legge in materia di urbanistica ed edilizia.

Il programma delle audizioni della commissione ha in primo piano gli interventi degli assessori regionali per il Territorio e per l’Energia sullo stato di attuazione e sulla la riprogrammazione finale delle risorse del Po Fesr 2014-2020. Sul secondo tema previsto in calendario, i servizi di trasporto pubblico locale e, in particolare, sul contratto di affidamento della linea Mistretta-Nicosia, in commissione riferisce l’assessore regionale per le Infrastrutture e la mobilità.

In commissione Ue l’assessore regionale per le Infrastrutture è chiamato a intervenire sull’utilizzo delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione siciliana (Patto per il sud) in riferimento ai lavori di restauro dell’Eremo di Monte Scalpello nel territorio di Castel di Iudica (Catania).

La commissione Salute ha in agenda l’audizione del presidente della Regione e dell’assessore regionale per la sanità sulle procedure di selezione per gli incarichi di direttore generale del servizio sanitario. Tra gli appuntamenti settimanali, la sottocommissione dell’Ars sui pronto soccorso, dopo le prime audizioni a Palazzo reale, ha avviato il giro ispettivo nelle aree di emergenza.

