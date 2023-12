Ambiente, in Sicilia raccolte 106 tonnellate di plastica e rifiuti nel 2023

Poco meno di 106 tonnellate di plastica e rifiuti rimossi nel 2023 in Sicilia dai volontari di Plastic Free Onlus

Poco meno di 106 tonnellate di plastica e rifiuti – 105.976 chilogrammi per l’esattezza – rimossi nel 2023 in Sicilia dai volontari di Plastic Free Onlus. Centodiciassette le giornate di raccolta. “Siamo orgogliosi dei traguardi ottenuti nel 2023 – afferma Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – In pochi anni di vita, la nostra organizzazione ha coinvolto oltre 250mila volontari, siglando 280 protocolli d’intesa con le amministrazioni locali per intensificare le attività sul territorio e premiando 69 Comuni con il riconoscimento ‘Plastic Free’.

Ecco quali sono i Comuni virtuosi in Sicilia

In Sicilia i protocolli d’intesa firmati sono 24 mentre i Comuni premiati due: Favara e Roccalumera. Ben 51 città, nel corso del 2023, hanno emanato ordinanze per vietare il rilascio deliberato in volo dei palloncini e delle lanterne”.