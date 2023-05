Positivi al Covid, annullata la semifinale di “Amici”? Le indiscrezioni

Si attendono le conferme della produzione, ma il piccolo "focolaio" Covid starebbe mettendo a rischio la registrazione della puntata del 4 maggio.

A causa di un “focolaio” di Covid, con una decina di positivi tra allievi della scuola e tecnici, la semifinale di “Amici” potrebbe essere annullata.

Nessuna conferma, al momento, dalla “padrona di casa”, la conduttrice Maria De Filippi, ma si attende a breve la decisione della produzione del noto talent in onda su Canale 5.

Positivi al Covid, semifinale di “Amici” annullata? C’è il rischio

In base alle voci che circolano da diverse ore sul web, quattro concorrenti della trasmissione e una decina di tecnici sarebbero risultati positivi al Covid (alcuni, pare, lievemente sintomatici). Inizialmente si era detto che ad aver contratto il virus, all’interno della casetta, fossero Mattia Zenzola e Maddalena Svevi. La madre di quest’ultima, però, nelle scorse ore avrebbe smentito l’indiscrezione. Quindi, al momento non è chiaro quali allievi siano positivi e quindi impossibilitati a partecipare alla trasmissione. Inoltre, in un recente video per i fan, Cricca – eliminato nella puntata registrata lo scorso giovedì – avrebbe rivelato di non sentirsi particolarmente bene. Una confessione che ha aumentato i “sospetti” dei fan del talent Mediaset.

In merito al possibile rinvio della registrazione della puntata della semifinale, prevista per il 4 maggio, in una nota inviata dall’Ufficio Stampa di “Amici” a Fanpage si legge: “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. Attendiamo notizie dalla produzione“.

