Amministrative Acireale: il tour del candidato Gianluca Cannavò

Continua il cammino del candidato sindaco di Acireale Gianluca Cannavò in vista delle ormai prossime elezioni amministrative. Nel fine settimana appena trascorso sono proseguiti i banchetti informativi tra la gente per ascoltare le istanze e raccogliere suggerimenti per migliorare il programma elettorale, che nelle prossime settimane verrà presentato alla città. La campagna di ascolto e partecipazione attiva di Cannavò, iniziata nei mesi scorsi tra le frazioni, ha fatto tappa nel cuore di Acireale e proseguirà in tutti i quartieri, dal centro alla periferia. “Prosegue il nostro cammino verso le elezioni comunali incontrando e parlando di persona con i cittadini per ascoltare le loro richieste e confrontarci sui punti del programma – spiega Gianluca Cannavò – Sento crescere attorno a me l’entusiasmo e la voglia di cambiamento. In molti mi scrivono o mi fermano per strada per lamentarsi di come il centro storico sia poco vivibile e sporco. Da qui siamo ripartiti. Se vogliamo migliorare la nostra città è necessario contribuire, ciascuno con il proprio punto di vista e con la forza delle idee”. Il candidato sindaco lancia un appello a tutte le forze sane della città affinché diano il proprio contributo attivamente. “Acireale ha bisogno di tutti noi, che amiamo questa città, per rinascere e per scrivere un progetto nuovo, capace di affrontare le emergenze di questo tempo e di rilanciarla nel domani – prosegue Gianluca Cannavò – C’è bisogno che i cittadini ritrovino la voglia di fare comunità e l’ambizione di progettare un nuovo sviluppo urbanistico, economico e sociale, facendo leva sull’esperienza delle vecchie generazioni e sull’energia di quelle più giovani. Adesso – conclude – faremo tappa in tutti i quartieri della città per coinvolgere tutti in questo nostro progetto di rinascita”.