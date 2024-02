Amplifon alla ricerca di nuovo personale, ecco come presentare la candidatura

Assunzioni in Italia e all'estero

Amplifon, nota azienda che offre soluzioni per l’udito nata nel 1950 e oggi presente in 28 Paesi in tutto il mondo, cerca personale in Italia, offendo nuove opportunità di lavoro per coloro che vogliono inserirsi in questo settore.

Le fugure più ricercate

Di seguito alcune delle fugure più ricercate tra le numerose offerte di Amplifon in Italia e nel mondo:

Brand Manager;

EMEA ROI & Performance Marketing (Senior) Specialist;

Global Cybersecurity Specialist;

Global Digital Marketing Cloud & Analytics Specialist;

Responsabile Relazione Clienti;

Tecnico Audioprotesista

Requisiti richiesti e città in cui presentare la candidatura

Per conoscere i requisiti richiesti e per inviare la propria candidatura è possibile fare riferimento a questo link. Chiaramente i requisiti cambiano a seconda del Paese in cui si desidera effettuare la candidatura, ma visitando il sito web sarà possibile vedere cosa serve nel dettaglio in ogni specifica posizione lavorativa.

