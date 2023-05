Amsterdam, concerto con capitombolo per Bruce Springsteen

Il piccolo incidente alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

La classica caduta causa inciampo, tra i gradini del palco durante lo show alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, non scompone più di tanto Bruce Springsteen. Anzi, The boss, quale consumato “animale” da palco qual è, ne approfitta per sdrammatizzare, allargando le braccia al cielo e facendo finta di non riuscire a rialzarsi con sorriso beffardo. Comunque sia, agli ohhhh preoccupati dei fans, la star americana fa subire capire che la caduta non gli nha arrecato il benchè minimo danno fisico.

The show must go on

Aiutato a risollevarsi dal chitarrista Nils Lofgren e da due membri dello staff, Springsteen, in onore del più classico dei “the show must go on“, ha preso il microfono rassicurando i fan. Poi, sorridendo, dopo avere urlato alla folla: «Goodnight everybody!», quasi a voler salutare il pubblico e chiudere il concerto, ha invece imbracciato la chitarra continuando l’esibizione per la felicità dei presenti.