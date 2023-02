Attimi di paura ad Atlanta, Bruce Springsteen lancia chitarra e colpisce un tecnico in testa

"C'è un uomo a terra!" ha scherzato il Boss, dopo che si è reso conto che non era successo nulla di grave al suo collaboratore

Bruce Springsteen lancia la sua chitarra dal palco e colpisce un tecnico in testa. A raccontare quanto accaduto durante il concerto di Atlanta allo State Farm Arena è Tmz che riporta anche come il Boss sia subito sceso per vedere come stava Kevin Buell.

Bruce Springsteen nails guitar tech in the head with his guitar 😭🤦‍♂️ pic.twitter.com/loo4HzXZ6c — Hoodlum (@onhoodlum) February 17, 2023

“C’è un uomo a terra!” ha scherzato, dopo che si è reso conto che non era successo nulla di grave al suo collaboratore. La scena è stata ripresa da un video, diventato poi virale sui social