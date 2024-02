Amts, mese di gennaio in positivo. I dati del nuovo piano di esercizio

L’azienda: “Risultati importanti le nuove assunzioni e il rinnovo parco mezzi”

CATANIA – Con la conclusione di gennaio, corrispondente al primo mese della nuova programmazione di esercizio 2024 avviata da Amts su tutte le 44 linee urbane del capoluogo etneo, emergono già i primi dati sul servizio erogato.

Cifre e percentuali che confermano quanto annunciato proprio a inizio anno, quando l’Azienda metropolitana trasporti e Sosta Catania Spa rese noto il nuovo piano di esercizio, basato su una maggiore aderenza tra il servizio programmato e quello effettuato, con la conseguenza di una maggiore affidabilità e puntualità del servizio stesso.

Amts in linea con la percorrenza annuale prevista dal contratto

Secondo i recenti dati di gennaio, il servizio garantito da Amts è in linea con la percorrenza annuale prevista dal contratto, attestantesi su 7 milioni e 200 mila km. Nel primo mese del 2024, infatti, la percorrenza effettiva delle vetture Amts ammonta a 650 mila km. Dato più che positivo, se si considera che, nell’arco dei 12 mesi complessivi, la media mensile di percorrenza è di 600 mila km.

Da sottolineare, inoltre, che la nuova programmazione di esercizio è entrata ufficialmente in vigore dal 7 gennaio 2024 e che, a partire da tale data, il servizio effettivo svolto è stato ed è più aderente a quello programmato, aspetto non indifferente e che era stato appunto annunciato dalla stessa azienda nelle scorse settimane. Infine, tali dati (seppure ancora parziali, poiché di inizio anno) fanno aumentare statisticamente l’indice di affidabilità del servizio, migliorandolo del 30%.

Potenziato il servizio sulle linee urbane

Tra gli aspetti positivi, che vanno a potenziare il servizio sulle linee urbane, sono già stati sottolineati, da un lato, le recenti assunzioni di personale di guida, che hanno visto notevolmente incrementato il numero dei nuovi autisti in servizio (118 dal 2019 ad oggi) e, dall’altro, il rinnovo del parco mezzi (con il recente acquisto dei nuovi 36 bus elettrici giunti nel 2023 con risorse Pon Metro 2014-2020). Due aspetti che consentono oggi ad Amts di effettuare le corse effettivamente programmate.

Aumentare il tetto di percorrenza chilometrica

Naturalmente, dall’azienda, in continuo e stretto dialogo con l’amministrazione comunale, l’auspicio è sempre di poter aumentare al più presto il tetto di percorrenza chilometrica, con il rinnovo del contratto di servizio, come sottolinea l’Azienda stessa: “Riportiamo già ad inizio anno questi primi dati, per sottolineare con forza che nessuna contrazione del servizio si è verificata, ma anzi registriamo una maggiore precisione nella distribuzione delle corse e nei turni del personale in servizio”, dichiara l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia.

“Ricordiamo, inoltre, che a fine 2023 è stata confermata l’approvazione del rinnovo dell’affidamento in House da parte del Comune di Catania e attualmente sono in corso le procedure per la stipula del nuovo contratto di servizio, che stiamo concordando con l’Amministrazione comunale, per garantire finalmente una percorrenza maggiore, consentendoci così di aumentare le corse a disposizione sulle singole linee urbane”.