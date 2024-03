AMTS e Universo S.r.l. vincono la “sfida green”: l’evento “Sostenibilità in movimento”

A Palazzo Platamone (Catania) l’evento “Sostenibilità in movimento: impatti della formazione all’interno di AMTS”. Un progetto per rivoluzionare il trasporto pubblico locale.

La mobilità sostenibile chiama, la formazione di qualità risponde. Una sfida tutta “green” quella vinta dall’AMTS Spa (Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania) che, grazie a Universo Srl, partner strategico e operativo nell’utilizzo dei Fondi Interprofessionali, è riuscita a cambiare pelle e a stare al passo con i tempi, abbracciando tutte le dimensioni nuove del trasporto pubblico locale.

Conversione elettrica del parco mezzi, evoluzione in chiave green dei servizi: un percorso fatto di riqualificazione del personale in chiave di competitività che i protagonisti racconteranno nel corso dell’evento dal titolo “Sostenibilità in movimento: impatti della formazione all’interno di AMTS” in programma venerdì 22 marzo, a partire dalle ore 9, a Palazzo Platamone in via Vittorio Emanuele II, n. 122 a Catania.

AMTS e Universo Srl assieme per la mobilità sostenibile a Catania

La città di Catania, grazie all’esperienza di AMTS, diventa così simbolo di eccellenza, esempio virtuoso riconosciuto anche da Fonservizi (Fondo Formazione Servizi Pubblici Industriali) che promuove, finanzia e sostiene la realizzazione dei piani formativi e che con l’occasione presenterà le nuove opportunità di finanziamento dell’Avviso 1/2024.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Catania, Enrico Trantino, e del presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Catania (ODCECCT), Salvatore Virgillito, a introdurre i lavori sarà l’Amministratore Unico di AMTS, Giacomo Bellavia.

Il programma dell’evento

Tra gli interventi in programma, ci sarà quello di Daniela La Porta, Project Manager Universo, che parlerà del case history AMTS: “Amo dire – spiega La Porta – che noi siamo i consulenti buoni. Arriviamo, valutiamo i gap aziendali, individuiamo insieme agli imprenditori, i consulenti e i formatori che ci possono aiutare a raggiungere gli obiettivi aziendali e procediamo a trovare i finanziamenti. Universo eroga solo formazione finanziata, con l’obiettivo di non deludere la fiducia che le aziende gli hanno dato sin dal primo momento”.

Interverranno inoltre:

Simonetta Murolo, Consigliera Odcec di Catania (“Analisi delle aziende e percorsi di competitività”);

Giovanni Greco, Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Catania (“Il caso AMTS: una prospettiva attuale);

Salvatore Caprì, Dirigente AMTS (“Progettualità e Stato dell’Arte in AMTS”);

Stefania Tomaro, Direttore Generale Fonservizi (“Fonservizi come strumento di innovazione”);

Manuela De Santis, Responsabile Area Comunicazione e Avvisi Pubbl. Fonservizi (“Focus sull’Avviso 1/2024”).

L’evento, che sarà moderato dal giornalista Salvatore Acciardi, è valido ai fini della Formazione professionale continua (Fpc) dei Commercialisti ed Esperti Contabili e ai fini della Formazione continua obbligatoria (Fco) dei Consulenti del Lavoro.