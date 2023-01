Anarchici, Piantedosi: “Doveroso alzare l’attenzione”

"Alfredo Cospito è stato condannato per alcuni gravissimi reati commessi e ha dimostrato una discreta pericolosità", ha detto il ministro

“A un innalzamento della tensione è doveroso far seguire un innalzamento dell’attenzione, stiamo seguendo con molta cura quello che sta succedendo”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al ‘Tg4 – Diario del Giorno’ sulle proteste e il caso Cospito.

“Queste azioni, che non sottovalutiamo, non saranno quelle che ci condizioneranno per le scelte del futuro” dice il ministro dell’Interno. Alfredo Cospito è stato condannato “per alcuni gravissimi reati commessi e rispetto a quali gli organi giudiziari competenti hanno proposto agli organi competenti un regime carcerario”, afferma il ministro dell’Interno sottolineando che “si tratta di un regime di carcere duro” applicato “a un personaggio che ha dimostrato una discreta pericolosità e tale è stata valutata anche dagli organismi competenti”.