Anas, bando per lavori di manutenzione: un lotto anche in Sicilia

Al via la possibilità di partecipare al bando dell'Anas di 160 milioni di euro. Lavori previsti anche in Sicilia.

È stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il bando indetto dall’Anas per rendere le strade d’Italia più sicure. Il valore del bando di gara ammonta a 160 milioni di euro e prevede lavori riguardanti la manutenzione programmata di consolidamento dei versanti e la protezione del corpo stradale.

Per la seconda, in particolare, si tratta essenzialmente di interventi di stabilizzazione delle scarpate e dei pendii, installazione reti a contatto e barriere paramassi, realizzazione di opere di sostegno, sistemazioni idrogeologiche, idrauliche e opere di verde.

Anas, previsto un lotto anche in Sicilia

Le strade di competenza Anas sono molte, attraversano tutto il Paese, infatti nel bando è previsto anche un lotto in Sicilia di dieci milioni di euro. Inoltre, complessivamente l’appalto, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale tramite bando, prevede un numero di 16 lotti compreso quello nell’Isola.

Ecco l’elenco completo: 10 milioni di euro per la Sicilia (lotto 1); 7,5 milioni di euro per la Sardegna (lotto 2); 10 milioni di euro Calabria (lotto 3); 7,5 milioni di euro per la Basilicata (lotto 4); 7,5 milioni di euro per la Puglia (lotto 5); 10 milioni di euro per la Campania (lotto 6); 10 milioni di euro per il Lazio (lotto 7); 10 milioni di euro per l’Abruzzo e il Molise (lotto 8); 12,5 milioni di euro le Marche (lotto 9); 10 milioni di euro per l’Umbria (lotto 10); 10 milioni di euro per la Toscana (lotto 11); 15 milioni di euro per l’Emilia-Romagna (lotto 12); 10 milioni di euro per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia (lotto 13); 10 milioni di euro per la Lombardia (lotto 14); 10 milioni di euro per la Liguria (lotto 15); 10 milioni di euro per il Piemonte e la Valle d’Aosta (lotto 16).

Anas: “Obiettivo è intervenire in modo veloce ed efficace”

Aldo Isi, amministratore delegato di Anas, in merito alla notizia dell’appalto pubblicato ha dichiarato: “Le strade Anas, oltre 32mila km di rete, raggiungono circa 3.500 comuni sui quasi 8.000 presenti sull’intero territorio nazionale”.

“Il nostro obiettivo è intervenire in modo veloce ed efficace garantendo strade sempre più sicure ed efficienti. Per questo motivo la cura della rete è al centro della nostra mission. Ad oggi abbiamo oltre 1.160 cantieri attivi di manutenzione programmata, per un importo investimenti di circa 4 miliardi”.

Bando Anas, scadenze e come partecipare

Al fine di garantire la massima tempestività dell’avvio delle attività, tutti i lotti verranno attuati mediante lo strumento dell’Accordo Quadro. Le offerte digitali, comprese di tutta la documentazione richiesta per ciascuna gara pubblicata nella data di oggi, dovranno pervenire, a pena di esclusione, sul Portale Acquisti di Anas entro e non oltre le ore 12 del 28 luglio 2023. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e per i termini di presentazione delle offerte è possibile consultare il sito ufficiale alla sezione “Bandi e Avvisi”, oppure l’area “Bandi e Avvisi” del Portale Acquisti di Anas.