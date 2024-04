Chiusure notturne sulla SS113 a causa di lavori: date e orari delle aree coinvolte

Date, luogo e orari delle chiusure notturne comunicate per la "Settentrionale Sicula"

Come annunciato da Anas, la SSS113 “Settentrionale Sicula” sarà oggetto di chiusure notturne per consentire ad RFI l’esecuzione di interventi in prossimità di due passaggi a livello ferroviari. In particolare, questa attività coinvolgerà le zone comunali di Cefalù e Terrasini, in provincia di Palermo.

Anas, chiusure notturne sulla SS113: le zone coinvolte

In particolare – spiega l’Anas – nelle notti comprese tra mercoledì 17 e venerdì 19 aprile, tra le ore 23 e le ore 10 del mattino, sarà interessato il passaggio a livello al km 180, a Cefalù (PA), con itinerario alternativo mediante autostrada A20 tra gli svincoli di Cefalù e Castelbuono. Nelle notti comprese tra venerdì 19 e giovedì 25 aprile, tra le ore 21 e le ore 6 del mattino, sarà interessato il passaggio a livello al km 298,300, a Terrasini (PA), con itinerario alternativo mediante autostrada A29 tra gli svincoli di Terrasini e Montelepre. In entrambi i casi – conclude l’ente – ai soli residenti sarà consentito il transito sino a ridosso del cantiere.