Anas, concluse ispezioni periodiche in gallerie dell’A19

Ultimate le periodiche ispezioni in alcune delle gallerie dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”: ecco quali sono

La scorsa notte – tra lunedì 26 e martedì 27 febbraio – sono state ultimate le periodiche ispezioni in alcune delle gallerie dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, già avviate nelle settimane precedenti. Tra gli svincoli di Termini Imerese e Trabia, nella sola carreggiata in direzione Palermo, sono state sottoposte a ispezione le gallerie denominate “Ventimiglia”, “Cameccia I”, Cameccia II” e “Termini Imerese”. Le ispezioni hanno previsto rilievi mediante laser scanner da eseguire in assenza di traffico e, pertanto, è stata prevista la totale chiusura alla circolazione dei tratti interessati.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI