Anas, interventi di pavimentazione su A29dir fra Trapani e diramazione per Birgi 

A partire dalla giornata di domani, martedì 29 agosto, saranno avviati gli interventi di posa del nuovo tappeto di usura, di tipo drenante, lungo l’autostrada A29dir “Alcamo-Trapani”. Lo rende noto Anas.

Carreggiata chiusa al traffico

Sino al 31 ottobre, la carreggiata in direzione Trapani verrà chiusa al traffico dal km 33,300 al km 36,700, ovvero lungo la parte di autostrada compresa tra la diramazione per Birgi e il capoluogo, con istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta.

