Anas, lavori di pavimentazione in corso a Rometta

Tra lunedì 8 e giovedì 11 gennaio, sarà eseguito un intervento di rifacimento della pavimentazione lungo la strada statale 113

Nelle giornate comprese tra lunedì 8 e giovedì 11 gennaio, sarà eseguito un intervento di rifacimento della pavimentazione lungo la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” a Rometta (ME). Sul tratto interessato, di estensione pari a circa 300 metri e compreso tra lo svincolo autostradale e il ponte “Saponara”, sarà istituita la circolazione a senso unico alternato in fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 16. Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

