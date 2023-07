Anas, previsto traffico intenso su A19-A29 e Tangenziale Ovest

Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio

Al via le grandi partenze nel primo fine settimana di esodo estivo con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas (Società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane). Viabilità Italia prevede bollino rosso, a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio.

La strade siciliane interessate dal traffico

In Sicilia, in particolare, saranno interessate dal traffico per l’esodo estivo le direttrici autostradali A19 “Palermo – Catania”, A29 “Palermo – Mazara del Vallo”, la Tangenziale Ovest di Catania e loro diramazioni e raccordi, ovvero A29dir “Alcamo – Trapani”, A29 Racc “Diramazione per Punta Raisi”, A18dir “Diramazione di Catania”. Anas ricorda che è in vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti, sabato 29 luglio dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 30 luglio dalle 7.00 alle 22.00.