Anastacia sbarca a Catania, al Metropolitan tappa tour europeo

L’icona pop Anastacia sarà domani (23 novembre) al Teatro Metropolitan di Catania nell’unico suo appuntamento siciliano di “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary” European Tour.

Con mega hits multi-platino come “I’m Outta Love” e “Left Outside Alone” Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro tempo. Questo tour di Anastacia è il suo primo da quello a supporto dell’album “Evolution” del 2018. A ottobre 2021 Anastacia ha partecipato e vinto a “The Masked Singer Australia”. Ad oggi Anastacia ha venduto più di 30 milioni di dischi in tutto il mondo. Il tour, organizzato da D’Alessandro e Galli, è promosso in Sicilia da Show Biz e Live Spettacoli.