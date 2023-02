Cecchini nuovo direttore generale Risparmio-Previdenza Bcc Iccrea

ROMA – Il Consiglio di Amministrazione di BCC Risparmio & Previdenza – la società di gestione del risparmio del Gruppo BCC Iccrea – ha nominato Andrea Cecchini nuovo Direttore Generale.

Andrea Cecchini subentra a Vincenzo Palli, Direttore Generale della SGR dal 2011 e da oltre 30 anni punto di riferimento nel credito cooperativo all’interno di diverse Bcc sul territorio e strutture centrali del Gruppo Bcc Iccrea.

Sotto la direzione di Palli, Bcc Risparmio & Previdenza ha raggiunto masse gestite e collocate superiori a 22 miliardi di euro con un team di oltre 20 gestori, posizionandosi oggi sul mercato della gestione del risparmio come produttore di quasi 3000 soluzioni di investimento e un’offerta “ad architettura aperta” che comprende oltre 2000 comparti grazie alla partnership con numerose società d’investimento.

Andrea Cecchini, co-founder di Endeka Sgr, una società di gestione innovativa specializzata nell’erogazione di finanziamenti alle Pmi direttamente attraverso fondi di investimento ed un processo di erogazione digitale, dal 2015 al 2021 è stato Direttore Generale e Country Manager di Royal Bank of Canada (Rbc) – Investor and Treasury Services con la responsabilità per attività commerciali, rischi, legale, compliance, IT e risorse umane.

Dal 2011 al 2015 ha ricoperto l’incarico di responsabile delle attività di Wealth Management e di mercato del Gruppo Crédit Agricole in Italia occupandosi di prodotti d’investimento, advisory, animazione e supporto delle filiali, negoziazione titoli, e contribuendo ad implementare una piattaforma di consulenza finanziaria evoluta. E’ stato membro del Comitato di Direzione del Gruppo Crédit Agricole in Italia e del Consiglio di Amministrazione di CA-Vita e dal 1994 al 2007 ha ricoperto diversi ruoli prima nel capital market e poi come direttore commerciale della società di asset management del Gruppo.

In precedenza, è stato direttore commerciale, responsabile marketing e prodotti di Eurizon Capital e membro del Comitato Esecutivo e vanta un’esperienza come strategist nell’ufficio studi di Unicredit a Milano e Londra.

È professore a contratto di “Financial Markets, Credit and Banking” presso la facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano.”Con l’arrivo del nuovo Direttore Generale di Bcc Risparmio & Previdenza Andrea Cecchini vogliamo dare innanzitutto continuità ai risultati che la Sgr del Gruppo Bcc Iccrea ha raggiunto negli ultimi anni, anche grazie all’impegno profuso da Vincenzo Palli, a cui va il mio personale ringraziamento insieme a quello di tutto il Consiglio di Amministrazione – ha commentato Giovanni Combi, Presidente di Bcc Risparmio & Previdenza –. Insieme al nuovo Direttore Generale contiamo di affrontare le importanti sfide del mercato attuale, assecondando le moderne esigenze di investimento dei risparmiatori e rafforzando la collaborazione con le 118 Bcc del Gruppo per una piena valorizzazione della nostra azione sul territorio”.