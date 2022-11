Andrea e la vita senza memoria: i ricordi affiorano dalle emozioni

Tutti lo chiamano Mister Smile, d'altronde quello di portare il sorriso in giro per il mondo è ormai la sua missione. Ma non tutti sanno la sua storia.

“Da quella cicatrice entra un po’ di luce”. Una citazione – la canzone è degli Zen Circus – che si adatta perfettamente alla storia di Andrea. Tutti lo chiamano Mister Smile, d’altronde quello di portare il sorriso in giro per il mondo è ormai la sua missione. Ma non tutti sanno la sua storia.

Andrea, l’uomo senza ricordi

Si chiama Andrea Caschetto, è siciliano e ha tanto dolore alle spalle. Un dolore che il 32enne è riuscito a trasformare in gioia e ottimismo: due traguardi che nessuno è autorizzato a portargli via. Cresciuto senza padre, ad appena 15 anni ha avuto una terribile diagnosi: tumore al cervello. Una malattia tremenda di cui porta l’evidente segno, esterno e interno. L’operazione per rimuovere il tumore gli ha infatti danneggiato la memoria a breve termine causandogli un’amnesia selettiva.

Le emozioni di Andrea in un libro

Andrea non ricorda nulla o quali del suo passato eccetto le emozioni che, senza preavviso, gli riportano alla mente pezzi di vita passata. E’ lo stesso Andrea a raccontarlo nel suo libro, “Memoria a zero, sorrisi a mille. La storia dsi Mr Smile”, Piemme edizioni, ” Un testo straordinario, in cui si intrecciano la storia di un ragazzo senza memoria soprannominato Memoria Zero, il racconto-confessione sul padre e il riscatto di Andrea, trovato nei sorrisi dei tantissimi bambini che ha aiutato: negli orfanotrofi di tutto il mondo, nelle strade delle favelas, negli ospedali in Iraq. Ma anche nelle missioni umanitarie, come la più recente nell’Ucraina in tempo di guerra. Soprattutto, emerge uno straordinario messaggio di positività e di amore. Come dice Andrea, «non abbiamo bisogno di un tumore per amare la vita».