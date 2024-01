Collaborazione necessaria per il rilancio di Licata

Il sindaco Angelo Balsamo, ritornato alla guida dell’Ente dopo dieci anni, ha fatto il punto sulle difficoltà affrontate nel primo scorcio di legislatura e fissato le priorità per il prossimo futuro

LICATA (AG) – Per Angelo Balsamo l’anno che si è appena concluso ha rappresentato uno spartiacque molto importante, in particolare grazie al ritorno alla guida del Comune dopo dieci anni. Allo stesso tempo, però, quelli appena trascorsi sono stati mesi irti di difficoltà e per questo l’Amministrazione ripone grande fiducia nel 2024 e in quello che questo nuovo anno potrà portare.

“Stiamo lavorando e lavoreremo – ha affermato il primo cittadino – per restituire dignità e orgoglio alla nostra Licata costruendo percorsi, disegnando progetti, cercando risorse economiche e umane per vivere tutti insieme il riscatto sociale, culturale ed economico in cui crediamo fermamente. Chi mi conosce sa che sono abituato alla concretezza. Che non amo proclami, annunci, promesse irrealizzabili o libri dei sogni. I cittadini mi hanno voluto dentro il Palazzo di città per lavorare alacremente, senza sosta, per vincere una sfida che oggi ci sembra impossibile. Siamo consci delle difficoltà e sappiamo che la strada appare una salita ripida, ma sappiamo anche di avere il fiato e la grinta per farcela”.

Allo stesso tempo, però, Balsamo ha chiesto il supporto della cittadinanza per la sua azione amministrativa: “Dobbiamo farcela tutti insieme. Credere che dopo la salita c’è una discesa capace di restituire quello che ci è stato tolto e che invece meritiamo. Chiedo alla città di lavorare insieme come una squadra, capace di vincere e convincere”.

“Lo affermo – ha ribadito il primo cittadino licatese – sapendo che il cammino è difficile e pieno di insidie. Nei mesi passati, durante la campagna elettorale e dopo la mia elezione, ho sentito concittadine e concittadini vicini, che sono stati capaci, con il loro sostegno ed affetto, di darmi le energie per lottare per la nostra città, insieme alla giunta e alle consigliere e ai consiglieri che mi sostengono. Abbiamo bisogno di essere uniti per far volare alta l’Aquila che rappresenta la nostra amata Licata”.

“Tutti noi – ha concluso Balsamo – crediamo nella rinascita di Licata e sappiamo che possiamo farcela. Creiamo insieme il futuro per la nostra città”.