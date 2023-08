Angelo Duro imbratta i suoi manifesti a Taormina, furia De Luca: “Sei un troglodita”

Il comico Angelo Duro imbratta i suoi stessi manifesti a Taormina, il sindaco De Luca replica: "Chiedi scusa alla città".

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, non ha preso bene l’azione provocatoria del comico palermitano Angelo Duro che ha deciso di imbrattare i propri manifesti che pubblicizzano lo spettacolo che andrà in scena stasera 7 agosto al Teatro Antico.

L’ex Iena nelle scorse ore ha infatti pubblicato sui propri social un video in cui va a deturpare le locandine presenti in città disegnandoci sopra dei simboli fallici e delle scritte volgari.

Angelo Duro, la furia di De Luca: “Ma chi sei?”

Alla vista delle immagini, Cateno De Luca è andato su tutte le furie e ha annunciato sui propri canali social di voler denunciare Angelo Duro, intimandogli di pentirsi per quanto commesso e minacciando il divieto di esibizione del comico siciliano al Teatro Antico.

“Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro? E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Intanto ora procediamo ad identificarlo e multarlo!”, aveva inizialmente commentato l’ex sindaco di Messina.

In seguito, De Luca ha invitato Angelo Duro a presentarsi nella serata di ieri al Palazzo Municipale di Taormina per dare le proprie scuse alla città in diretta social. L’invito del primo cittadino, tuttavia, sarebbe stato declinato.

De Luca: “Perché non vuoi scusarti?”

“In privato non devi raccontarmi niente, perché non abbiamo niente da dirci. Tu hai fatto un gesto clamoroso, lo hai diffuso sui social. Quindi in privato non devi dire proprio niente. Prendo atto che tu non vuoi venire. E perché non vuoi dire scusa? Le ragioni non le devi spiegare a me, ma a tutta la gente che ti segue. A tutti i tuoi followers”, ha commentato Cateno De Luca in una sua diretta pubblicata su Facebook.

“Mi avevi chiesto di incontrarmi tramite il comandante della Polizia Municipale, poco fa, mentre ti ha multato. Avevo detto sì, sono pronto a incontrarti a Palazzo Municipale. Ho fatto un post proprio per chiarire e sapere le tue ragioni, ovviamente in diretta”, ha spiegato ancora De Luca.

“Il tuo gesto non è educativo”

“Siccome hai fatto un gesto eclatante, le spiegazioni le dai a tutta la città e non a me”, ha aggiunto il sindaco. E ancora: “Io non vedo nessuna ragione valida per quello che hai fatto”.

“Il tuo è un gesto deplorevole, non è educativo e io sono inc***ato. Taormina è una eccellenza internazionale, in questo momento abbiamo un 70% di turisti non italiani che non sanno chi c***o è Angelo Duro. Però, se vedono un c***o disegnato sotto un tuo manifesto, non riconoscono te ma quello sì”, ha sottolineato ulteriormente De Luca.

Fonte foto: Screenshot video Facebook – Angelo Duro