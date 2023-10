“Anima gemella”, al via la nuova fiction su Canale 5: trama, cast e quando andrà in onda

Al via "Anima Gemella", la nuova fiction di Canale 5. Ecco tutto quello che c'è da da sapere su trama e personaggi.

“Anima gemella” è la nuova fiction di Canale 5 che andrà in onda a partire da mercoledì 11 ottobre 2023 ore 21:30 per quattro settimane.

La fiction, diretta da Francesco Miccichè, è realizzata da RTI ed Endemol Shine Italy ed è stata scritta da Peter Exacoustos, Magda Mangano e Laura Nuti.

La trama

Carlo è un chirurgo torinese con un grande talento. Il dolore per la morte della moglie Adele, giovane avvocatessa, lo tormenta. A distanza di due anni dalla scomparsa di Adele, è pronto a rifarsi una vita. L’uomo chiede a Margherita, la migliore amica della moglie, di sposarlo.

Un incontro imprevisto, però, sconvolge la sua vita e soprattutto i suoi sentimenti. Nella sua quotidianità arriva Nina, truffatrice, incasinata e generosa che si spaccia per medium. La donna ha la capacità di imitare le voci e collabora con l’amica Annabella, la mente dei reati.

Durante una finta seduta spiritica, appositamente organizzata per aggirare la contessa, avviene qualcosa di strano. La truffa diventa qualcosa di reale. Nina va davvero in trance e comincia a parlare con la voce di Adele. Pronuncia una frase che solo la moglie di Carlo avrebbe potuto dirgli. In concomitanza, Carlo inizia a fare un’indagine in cui sarà coinvolta anche Nina.

Il cast

Il cast della fiction è composto da: Daniele Liotti, Chiara Mastalli, Alice Torriani, Alice Mangione, Matteo Sintucci, Davide Iacopini, Valentina Corti, Donatella Bartoli, Stefania Rocca, Barbara Bouchet e Hassein Taheri.

Daniele Liotti interpreta i panni di Carlo, protagonista maschile della fiction. In un’intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni” ha raccontato come si è preparato per il ruolo. L’attore ha dichiarato: “Ho indossato a casa il camice, per sentirlo comodo. Non mi dispiace, dà subito un’aria di credibilità. Poi mi hanno dato lo strumento per la pressione e l’ho misurata a chiunque venisse a casa mia: ospiti, amici. E con lo stetoscopio ascoltavo il battito cardiaco di tutti. Infine, ho fatto il corso di primo soccorso: cosa fare se una persona perde conoscenza, come sentire il battito cardiaco sul collo o sul polso. Mi sono documentato insomma”.

Dove e come guardare “Anima gemella”

“Anima gemella” andrà in onda su Canale 5 da mercoledì 11 ottobre 2023 alle ore 21:30. La fiction è composta da quattro puntate, quindi sarà trasmessa per quattro settimane. È possibile vederla in diretta streaming o on demand su Mediaset Infinity dove rimarranno le puntate della fiction una volta che saranno edite.