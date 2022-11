Anna Tatangelo, il lutto e quella foto su Instagram che spezza il cuore

La cantante ha perso il nonno a un mese e mezzo dalla scomparsa di mamma Palmira. Ecco il suo ricordo pubblicato tra le storie di Instagram

La foto pubblicata da Anna Tatangelo tra le sue storie di Instagram spezza il cuore. La cantante ha perso il nonno materno, il secondo grave lutto per lei a un mese e mezzo dalla scomparsa di mamma Palmira. L’artista pubblica il suo addio a Domenico Vinci, 90 anni, con una foto in cui lo abbraccia, insieme alla madre, e sull’immagine si legge la scritta: “Ciao nonnino… da un bacio a mamma e dille che manca tanto”.

Oggi la Chiesa Madonna del Divino Amore di Sora ospita i funerali dell’anziano che si è spento ieri mattina all’interno della sua casa. Fino a ieri Anna Tatangelo aveva preferito non pubblicare nulla sui social, oggi ha invece voluto ricordare il nonno con questa immagine commovente.

Un mese e mezzo fa la morte di Palmira, mamma di Anna Tatangelo

Palmira, la mamma di Anna Tatangelo, è morta a fine settembre. Aveva 67 anni e aveva lottato contro il cancro. La cantante era legatissima a lei e pochi giorni dopo la sua scomparsa aveva scritto sui social: “Un dolore troppo forte”. In occasione di un recente compleanno della madre, aveva scritto su Instagram: “Descrivere i sentimenti che un essere umano può provare per la propria mamma é davvero difficile perché ogni parola, ogni emozione, ogni grazie sembra non riuscire mai a descrivere una cosa così forte ed intensa. Ed eccomi qui…con gli occhi pieni di emozioni a pensare a te, Mamma”.

E ancora: “Sei la persona più forte che io conosca, mi ritengo una donna fortunata ad averti con me. Non sai quanto tu possa essere fondamentale nella mia vita. Mi insegni tutti i giorni ad essere una donna ed una mamma migliore, quello che sono lo devo a te. Mi hai insegnato ad essere forte, lo hai fatto in silenzio, anno dopo anno, senza mai chiedere…senza mai lamentarti, senza mai appoggiarti a nessuno, con le tue sole forze e con una sensibilità unica. Ti amo più della mia vita e non sai quanto ami vederti con Andrea, perché come Nonna sei straordinaria. Gli riempi il cuore d’amore, lo proteggi da tutto e ci sei sempre, SEMPRE”.