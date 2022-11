Anna Tatangelo, le foto della rinascita: sorrisi e pose seducenti dopo lutti e sofferenze

Sexy, con un costume bianco e sorridente per uno shooting. Anna Tatangelo ha messo da parte i giorni di grande sofferenza e lutto. Prima a fine settembre la perdita della madre Palmira Vinci, a 67 anni dopo ave combattuto a lungo contro il cancro, poi la scomparsa del nonno nei giorni scorsi.

Settimane di dolore che la stessa cantante non ha nascosto. Nei giorni scorsi ha aperto un box di domande per i fan, per parlare un po’ di sé. Molte le domande tra cui quella in cui le si chiedeva come stesse affrontando il dolore. E lei ha trovato il coraggio di rispondere. “Alti e bassi. Non sentirsi più figli è doloroso… Cerco di andare avanti con la mia vita, ma quella sensazione di vuoto spesso si fa sentire… Mi manca tanto”, riferendosi alla scomparsa della madre. Di lì a poco avrebbe perso anche il nonno materno.

Le nuove foto pubblicate su Instagram hanno riportato la gioia anche tra i suoi fan. “Stratosferica”, “Pazzesca”, sono alcuni dei commenti. E poi c’è chi sottolinea la sua rinascita, “come una fenice”.