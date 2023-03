L’annuncio di Fedez: “Voglio stare per un po’ lontano dai social”

Fedez torna a farsi sentire dopo giorni di silenzio su Instagram annunciando di volersi prendere una pausa dal mondo dei social

Fedez torna a farsi sentire su Instagram.

Il rapper milanese, che aveva fatto preoccupare i fans nei giorni scorsi a causa di vistosi problemi di balbuzie, ha pubblicato una stories annunciando di volersi prendere una pausa dai social. Nessun riferimento a possibili problemi con la moglie Chiara Ferragni, ringraziata al contrario dal marito per il supporto costante.

Il messaggio di Fedez

“Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dei social – le parole di Fedez – In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”.