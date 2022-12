Anziana in lacrime non trova più la strada di casa: soccorsa dalla polizia

L'anziana, smarrita e in lacrime, a causa della patologia dalla quale è affetta, ha riferito agli agenti di essere uscita di casa e di non ricordare più quale era la via per farvi ritorno

A Caltanissetta un’anziana che non trovava più la strada di casa è stata soccorsa dai poliziotti delle Volanti. La donna vagava in stato confusionale finché qualcuno non ha contattato il 112 per aiutarla.

L’anziana, smarrita e in lacrime, a causa della patologia dalla quale è affetta, ha riferito agli agenti di essere uscita di casa e di non ricordare più quale era la via per farvi ritorno. In attesa che l’addetto della sala operativa della questura svolgesse i dovuti accertamenti per identificare la donna, gli agenti hanno provveduto a rasserenarla, darle del cibo e a ristorarla. L’ottantenne, rassicurata dalla presenza e dalla cura prestatale dai poliziotti, si è così calmata. A identificazione compiuta i poliziotti hanno rintracciato il figlio dell’anziana e l’hanno riaccompagnata a casa.