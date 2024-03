Shock in strada, anziano trovato senza vita: malore fatale nell’Agrigentino

Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri e il medico legale.

Un anziano è stato trovato morto in strada a Canicattì, in provincia di Agrigento, nei pressi del ponte di ferro. Si tratta di un uomo di 75 anni, probabilmente colpito da malore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito sulla tragedia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pensionato 75enne – presumibilmente colto da un malore – si sarebbe accasciato a terra improvvisamente mentre si trovava in strada, per l’esattezza in via Carlo Alberto. Gli operatori del 118, intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di quanto accaduto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno avviato gli accertamenti di rito, ma si pensa che si tratti di una morte naturale. Sul luogo della tragedia è intervenuto anche il medico legale.

Il macchinista eroe

Un altro malore fatale nelle scorse ore ha ucciso Antonio D’Acci, macchinista originario di Foggia. L’uomo – 61 anni, con quasi 40 anni di carriera alle spalle – avrebbe fatto in tempo a fermare il treno che stava conducendo da Pescara a Sulmona prima di morire per un infarto. Il suo gesto ha permesso di evitare una strage e di salvare gli 87 passeggeri del mezzo.

